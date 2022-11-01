За проезд в пражских автобусах можно будет платить картой. Но когда?

В пражских автобусах, троллейбусах и электробусах должны были ввести бесконтактную оплату во второй половине января. Там даже уже разместили специальные терминалы. Однако точную дату в транспортной компании пока не называют, говоря «в ближайшие недели».

Пассажирам до сих пор приходиться покупать и пробивать бумажные билеты (если нет постоянного проездного).

«В настоящий момент проходят финальные доработки в системе оплаты, в чем возникла потребность после непубличного тестирования», — сказал Даниэль Шабик, руководитель отдела коммуникаций транспортной компании. Точной даты он пока не знает, по его словам, речь идет о ближайших неделях.

Осенью прошлого года победитель тендера «Банковские информационные технологии» из группы ČSOB совместно с компанией Mikroelektronika приступили к размещению терминалов самообслуживания в транспорте. Уже эксплуатируются терминалы в метро и трамваях.

Всего в автобусах, троллейбусах и электробусах будет установлено 1 200 терминалов с сенсорным экраном и четырьмя языками для пользователя на выбор: чешский, английский, немецкий и русский. Люди смогут выбрать тип билета и заплатить картой. Автомат затем распечатает билет на текущую поездку, пробивать его не нужно.

Источники: prazska.drbna.cz

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