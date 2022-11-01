Беженцы из Украины смогут продлить визы временной защиты в Чехии на один год

Беженцы из подвергшейся нападению России Украины смогут продлить временную защиту в Чехии на один год — до конца марта 2024 года. Процедура установлена ​​поправкой к закону lex Ukraina, которую 11 января одобрил Сенат Чехии.

За принятие поправки проголосовали 57 из 62 присутствующих членов Сената Чехии. Теперь поправку должен подписать президент.

Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Продление временной защиты позволит властям узнать более точные данные о том, сколько беженцев находится в Чехии. По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, в настоящее время их насчитывается около 300 000 человек и число беженцев резко не увеличивается.

Если украинцы захотят продлить временную защиту, согласно поправке, до конца марта им нужно будет зарегистрироваться в электронном виде. Зарегистрировавшись, они получат дату личного визита в Министерство внутренних дел, где получат так называемую визовую наклейку. Если иностранец не зарегистрируется к указанной дате или после регистрации не явится для отметки в МВД до конца сентября 2023 года, срок его временной защиты истечет.

Источник: novinky.cz

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