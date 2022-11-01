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Беженцы из Украины смогут продлить визы временной защиты в Чехии на один год

Беженцы из Украины смогут продлить визы временной защиты в Чехии на один год

Партнер рубрики:
Kochy
12 января
09:08
349
Беженцы из подвергшейся нападению России Украины смогут продлить временную защиту в Чехии на один год — до конца марта 2024 года. Процедура установлена ​​поправкой к закону lex Ukraina, которую 11 января одобрил Сенат Чехии.

Беженцы из Украины смогут продлить визы временной защиты в Чехии на один год

За принятие поправки проголосовали 57 из 62 присутствующих членов Сената Чехии. Теперь поправку должен подписать президент.

Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Продление временной защиты позволит властям узнать более точные данные о том, сколько беженцев находится в Чехии. По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, в настоящее время их насчитывается около 300 000 человек и число беженцев резко не увеличивается.

Если украинцы захотят продлить временную защиту, согласно поправке, до конца марта им нужно будет зарегистрироваться в электронном виде. Зарегистрировавшись, они получат дату личного визита в Министерство внутренних дел, где получат так называемую визовую наклейку. Если иностранец не зарегистрируется к указанной дате или после регистрации не явится для отметки в МВД до конца сентября 2023 года, срок его временной защиты истечет.

Источник: novinky.cz

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