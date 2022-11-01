Беженцы из Украины смогут продлить визы временной защиты в Чехии на один год

За принятие поправки проголосовали 57 из 62 присутствующих членов Сената Чехии. Теперь поправку должен подписать президент.
Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Продление временной защиты позволит властям узнать более точные данные о том, сколько беженцев находится в Чехии. По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, в настоящее время их насчитывается около 300 000 человек и число беженцев резко не увеличивается.
Если украинцы захотят продлить временную защиту, согласно поправке, до конца марта им нужно будет зарегистрироваться в электронном виде. Зарегистрировавшись, они получат дату личного визита в Министерство внутренних дел, где получат так называемую визовую наклейку. Если иностранец не зарегистрируется к указанной дате или после регистрации не явится для отметки в МВД до конца сентября 2023 года, срок его временной защиты истечет.
Источник: novinky.cz
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