В Чехии женщина на трассе хотела помочь участникам аварии — ее насмерть сбила машина

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова рассказала об обстоятельствах трагедии. По ее словам, это была одна из шести аварий, произошедших утром на автомагистрали D10 из-за гололеда. Дорогу пришлось перекрыть.
Женщина-водитель ехала в направлении Либерца и остановилась перед разбитыми машинами.
«На ней был светоотражающий жилет, и она, по-видимому, пошла спросить у людей, не требуется ли им помощь. Эту женщину сбил другой проезжавший мимо водитель. Она получила очень серьезные травмы и скончалась на месте», — рассказала Суханкова. По данным полиции, водитель получил серьезные травмы.
Сейчас трасса уже открыта в обе стороны. Полиция также восстановила движение в направлении Либерца.
По словам пожарных, первые аварии произошли после 6:30. По первоначальным данным, аварий было пять, Суханкова позже уточнила, что их было шесть. Помимо погибшей женщины, еще два человека получили ранения: один тяжело ранен, другой получил легкие травмы.
Источник: novinky.cz
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