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В Чехии женщина на трассе хотела помочь участникам аварии — ее насмерть сбила машина

В Чехии женщина на трассе хотела помочь участникам аварии — ее насмерть сбила машина

Партнер рубрики:
Kochy
12 января
12:20
297
​Утром 12 января одно из шести ДТП на трассе D10 в направлении на Млада-Болеслав имело трагические последствия. Машина сбила женщину-водителя, когда та в светоотражающем жилете вышла из автомобиля и стала предлагать помощь людям, пострадавшим в предыдущей аварии.

В Чехии женщина на трассе хотела помочь участникам аварии — ее насмерть сбила машина

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова рассказала об обстоятельствах трагедии. По ее словам, это была одна из шести аварий, произошедших утром на автомагистрали D10 из-за гололеда. Дорогу пришлось перекрыть.

Женщина-водитель ехала в направлении Либерца и остановилась перед разбитыми машинами.

«На ней был светоотражающий жилет, и она, по-видимому, пошла спросить у людей, не требуется ли им помощь. Эту женщину сбил другой проезжавший мимо водитель. Она получила очень серьезные травмы и скончалась на месте», — рассказала Суханкова. По данным полиции, водитель получил серьезные травмы.

Сейчас трасса уже открыта в обе стороны. Полиция также восстановила движение в направлении Либерца.

По словам пожарных, первые аварии произошли после 6:30. По первоначальным данным, аварий было пять, Суханкова позже уточнила, что их было шесть. Помимо погибшей женщины, еще два человека получили ранения: один тяжело ранен, другой получил легкие травмы.

Источник: novinky.cz

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