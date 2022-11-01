В эти выходные станция метро «Флоренц» будет закрыта — ремонтируют полок. Как объезжать?

На станции пражского метро Florenc будут ремонтировать потолок. Это означает, что метро на линии C на участке между станциями Vltavská и Hlavní nádraží временно ездить не будет. Перерыв в работе продлится с субботы, 14 января, до воскресенья, 15 января.

С 4:30 субботы, 14 января, пассажирам придется пользоваться альтернативным автобусным сообщением XC или трамваем № 36, как следует из информации, опубликованной на сайте транспортной компании.

Снова метро на этом участке линии заработает в понедельник, 16 января, с 4:30.



Источник: prazska.drbna.cz

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