В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные

Пожарным сообщили об аварии на остановке Hlušičkova в 19:45.
Примерно в полдевятого пострадавшего наконец вытащили:
«Мужчину в возрасте около 50 лет пришлось ввести в искусственную кому, обеспечить проходимость дыхательных путей, подключить к монитору, оказать медицинскую помощь и обездвижить. Он получил множественные травмы (головы, ног, грудной клетки)", — сообщила Яна Поштова, пресс-секретарь пражских спасателей, в Твиттере. Его отвезли в университетскую больницу Мотол в отделение анестезиологии и реанимации. С места происшествия также была доставлена 50-летняя женщина, у которой возникла острая стрессовая реакция.
Источник: prazska.drbna.cz
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