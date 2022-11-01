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В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные

В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
12 января
13:27
16
Пражские пожарные выехали на дорожно-транспортное происшествие в Řepy, в результате которого мужчина попал под трамвай — сам выбраться он не смог. Трамвай пришло приподнять, чтобы его освободить. После этого пострадавший был доставлен в больницу врачами скорой помощи.

В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные

Пожарным сообщили об аварии на остановке Hlušičkova в 19:45. 

Примерно в полдевятого пострадавшего наконец вытащили:

«Мужчину в возрасте около 50 лет пришлось ввести в искусственную кому, обеспечить проходимость дыхательных путей, подключить к монитору, оказать медицинскую помощь и обездвижить. Он получил множественные травмы (головы, ног, грудной клетки)", — сообщила Яна Поштова, пресс-секретарь пражских спасателей, в Твиттере. Его отвезли в университетскую больницу Мотол в отделение анестезиологии и реанимации. С места происшествия также была доставлена 50-летняя женщина, у которой возникла острая стрессовая реакция. 
 

Источник: prazska.drbna.cz

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