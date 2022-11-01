ВИДЕО: «Следуйте за тем убегающим парнем!». Пражский полицейский остановил случайное авто, чтобы поймать преступника

Обычная проверка документов на Флоренце, Прага 1, в мгновение ока превратилась в погоню. Один из прохожих внезапно сорвался с места и преодолел длинную дистанцию, пока полицейский «ловил попутку», чтобы его догнать.

Пражский полицейский, который проверял документы и, кстати, является опытным бегуном, в какой-то момент почувствовал, что преступник очень проворный.

Не оставалось ничего иного, кроме как остановить случайное авто, постучать в окно со словами «Простите, можно?», а затем направить водителя вслед за «вон тем убегающим парнем». Кстати, на заднем сиденье была дочь владельца машины, которую отец как раз забирал из школы. Такого никто из них точно не ожидал!

Полицейский сообщил водителю, что надо проехать всего чуть-чуть, после этого поблагодарил за помощь, вышел и побежал дальше искать преступника.

На секунды полицейский потерял преступника из вида, но знал, что тот не мог убежать далеко. Заглянув на стену, он нашел его, лежащего в попытке спрятаться.

Оказалось, что 34-летний мужчина находился в общенациональном розыске и было выдано два ордера на его арест. Это связано с тем, что «спортсмен» долгое время избегал судебных заседаний, на которые его несколько раз вызывали за препятствование правосудию.

Теперь он отправится за решетку, где с большой вероятностью проведет два года.

Источник: tydenikpolicie.cz

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