В ночь на пятницу 13-го в Праге обнаружили обугленное тело на месте пожара

Сегодня утром представитель пражской пожарной охраны Мартин Кавка сообщил, что пожарные обнаружили на месте обугленный человеческий труп, а в результате пожара пострадал еще один человек. Представитель пожарных также сообщил, что в здании находились бездомные.
Полиция сообщила, что тело было мужским, а пресс-секретарь уточнил, что, предположительно, оно принадлежит местному бездомному.
«Было назначено вскрытие для определения причины смерти. Одна из следственных версий — неосторожное обращение с открытым огнем», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Источник: prazska.drbna.cz
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