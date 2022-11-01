В ночь на пятницу 13-го в Праге обнаружили обугленное тело на месте пожара

В заброшенном здании в пражском районе Подоли в ночь на пятницу 13 января произошел пожар.

Сегодня утром представитель пражской пожарной охраны Мартин Кавка сообщил, что пожарные обнаружили на месте обугленный человеческий труп, а в результате пожара пострадал еще один человек. Представитель пожарных также сообщил, что в здании находились бездомные.

Полиция сообщила, что тело было мужским, а пресс-секретарь уточнил, что, предположительно, оно принадлежит местному бездомному.

«Было назначено вскрытие для определения причины смерти. Одна из следственных версий — неосторожное обращение с открытым огнем», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день