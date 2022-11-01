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Пражский зоопарк возобновил разведение кистеухих свиней

Пражский зоопарк возобновил разведение кистеухих свиней

Партнер рубрики:
Kochy
13 января
19:40
196
Два самца африканских кистеухих свиней теперь обитают в павильоне «Джа» в Пражском зоопарке. Зоосад делал шестилетний перерыв в разведении этих животных. Они делят экспозицию с мартышками Бразза.

Пражский зоопарк возобновил разведение кистеухих свиней

Кистеухие свиньи — род парнокопытных млекопитающих семейства свиней. Они отличаются от других свиней яркой и пестрой окраской и обитают в лесах и саваннах. Кистеухих свиней также называют речными.

Два молодых самца прибыли в Пражский зоопарк в конце прошлого года из своего родного зоопарка в Нидерландах. «Пока у них временные имена, одного мы называем маленький, другого — большой. Мы посмотрим, сможем ли мы в будущем найти для них другие, более подходящие прозвища», — сказал Павел Брандл, куратор отдела млекопитающих Пражского зоопарка.

Но директор зоопарка Мирослав Бобек считает, что временные имена станут постоянными.

Братья приехали в Прагу для пробного разведения. Если они будут хорошо себя чувствовать в Пражском зоопарке, руководство планирует добавить самку и со временем расширить стаю.

«В прошлом у нас были кистеухие свиньи в Африканском доме рядом с жирафами. Потом мы отдали этот павильон только жирафам. Это привело к шестилетнему перерыву в размножении кистеухих свиней», -— объяснил Бобек.

Кистеухие свиньи всеядны и питаются всем: от орехов до насекомых и побегов растений. Однако в неволе они страдают ожирением, поэтому их диета совсем другая, они получают в основном листовые овощи или корнеплоды с низким содержанием сахара.

Кистеухие свиньи названы так за удлиненные мочки ушей, увенчанные хохолком из более длинных волосков. В настоящее время этот вид считается относительно многочисленным, но животные часто становятся добычей браконьеров. В некоторых районах свиней также преследуют фермеры, поскольку те повреждают их посевы. И последнее, но не менее важное: кистеухим свиньям угрожает потеря среды обитания из-за расширения человеческих поселений в Центральной Африке, пояснил куратор Ян Менгр.

Самый новый павильон зоопарка Праги — заповедник «Джа» — открылся для посетителей 28 сентября 2022 года. Кистеухие свиньи также содержатся в зоопарках в Остраве, Оломоуце и Двур-Кралове.

Источник: novinky.cz

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