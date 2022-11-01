Крупнейшее захоронение опасного асбеста: в Праге снесут башню Штроугала

18-этажное здание с тысячами тонн канцерогенного асбеста иногда называют Мордором. Снос этого объекта, который начнется в этом месяце, представляет значительный экологический риск.

На улице Ольшанской в ​​пражском Жижкове в этом месяце начнут сносить 18-этажное здание бывшей компании Telecom. Снос обширного объекта, иногда называемого Мордором, со знаменитой «Башней Штроугала» (Štrougalova věž) в центре представляет значительный экологический риск: строение 70-х годов содержит огромное количество канцерогенного асбеста — около трех тысяч тонн.

Центральное здание телекоммуникаций было самым большим телекоммуникационным зданием в Европе на момент его завершения. Башня называется Штроугал, потому что ее открыл в 1980 году бывший федеральный премьер-министр Любомир Штроугал.

Таким образом, ликвидация здания станет крупнейшим подобным событием, которое когда-либо происходило, по крайней мере, на территории чешской столицы. Некоторые даже говорят о самом крупном «асбестовом» контракте во всей Чехии на сегодняшний день.

По словам девелоперской компании Central Group, которая сейчас владеет заброшенным бывшим зданием Telecom и планирует построить на освободившейся земле новый жилой комплекс, поэтапный снос займет почти два года.

«Мы начнем снос зданий на улице Ольшанской в ​​январе этого года с запланированным сроком завершения в октябре 2024 года», — сказала Михаэла Томашкова, исполнительный директор девелоперской компании.

На основании тендера Central Group наняла специализированную компанию Trepart для восстановительных работ. Именно она должна гарантировать, что утилизация опасного асбеста происходит в точном соответствии со всеми гигиеническими нормами. Это компания, которую Чешская экологическая инспекция (ČIŽP) оштрафовала годом ранее на 450 000 крон за халатность в процессе ликвидации помещений бывших пекарен Michelské, которые также содержали асбест.

«В рамках этих работ были утилизированы болетиковые панели, содержащие асбест, без каких-либо мер против выброса асбестовых волокон в воздух, и даже при дальнейшем обращении с панелями компания не обеспечила выброс асбестовых волокон или асбестовой пыли. в воздух. Полученные отходы она не относила к опасным, но при смешивании со смешанными отходами обращалась с ними как с отходами другой категории», — обосновывала тогда инспекция начисление денежного штрафа.

Это был не единственный штраф за ту же работу, который получил Trepart. Пражские гигиенисты наложили на компанию финансовый штраф в размере 1,5 миллиона крон в рамках административного разбирательства, что является самым высоким в истории за асбест. Но этот второй штраф от органов государственной власти еще не приобрел юридической силы.

По словам представителя пражских гигиенистов Збинека Бублика, компания Trepart заявила о предвзятом возражении против станции гигиены, и сейчас ожидается решение Министерства здравоохранения по этому вопросу.

Девелоперская компания Central Group выражает уверенность в том, что случай не повторится и все будет происходить именно так, как того требуют законы и указы.

«В любом случае Trepart вместе со своими субподрядчиками будет нести ответственность за обеспечение того, чтобы работа выполнялась в соответствии с правовыми нормами, в том числе за получением одобрения соответствующей санитарной станции, включая разработку технологического регламента и надлежащего захоронения», — ответила исполнительный директор девелоперской компании Микаэла Томашкова.

Относительно подготовленного технологического процесса она сообщила, что удаление асбеста будет происходить в «вакуумных закрытых контролируемых зонах».

В то же время Trepart выступает в роли генерального подрядчика во время этого сноса, сама утилизация асбеста будет выполняться компанией Dilmun System в качестве субподрядчика, а по словам Томашковой, асбест будет вывозиться с улицы Ольшанской на полигон отходов компании AVE.

Удаление асбеста, вызывающего рак, обычно является очень деликатным вопросом. Утилизация асбестовых панелей во время ремонта отеля InterContinental в позапрошлом году вызвала большой переполох среди жителей Праги 1. Работы велись также без сооружения герметически закрытой контролируемой зоны, что исключает риск выхода асбестовых волокон в воздух. Панели были полностью подняты краном, здание не было закрыто.

Пражские гигиенисты согласовали эту технологическую процедуру, несмотря на оговорки некоторых специалистов. В то же время в InterContinental было «всего» 35 тонн асбеста, то есть примерно в сто раз меньше, чем в бывшем здании Telecom в Жижкове, о котором сейчас идет речь.

Даже девелоперской компании Central Group уже приходилось отстаивать одну скандальную реновацию. Речь идет о сносе бывшего завода Tesla в Глоубетине, где, согласно предыдущему исследованию, было около 400 тонн асбеста. Даже там гигиенисты не обнаружили никаких проблем, хотя местные жители не заметили особых защитных мер.

Снос участка Tesla проводила Моравско-Силезская демонтажная компания Mrózek, которая наняла пражскую компанию SKS odpady для частичных работ с асбестом. Это была та самая пара компаний, которая одновременно утилизировала асбест из упомянутого отеля InterContinental.

Источник: seznamzpravy.cz