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Началась модернизация железнодорожной линии до аэропорта Праги. Новая остановка будет построена на Выставиште

Началась модернизация железнодорожной линии до аэропорта Праги. Новая остановка будет построена на Выставиште

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anastasiia-kn
16 января
14:36
84
Железная дорога в пражском районе Голешовице кардинально изменится. Появится новая остановка Прага-Выставиште, а дорога к ней будет двухпутной. Существующая станция Прага-Бубны также подвергнется серьезной модернизации. Весь участок, реконструкция которого началась в четверг, 12 января, поможет создать быстрое и экологичное железнодорожное сообщение между центром Праги и Кладно с ответвлением к аэропорт имени Вацлава Гавела.

Началась модернизация железнодорожной линии до аэропорта Праги. Новая остановка будет построена на Выставиште

Жители пражского района Голешовице могут рассчитывать на более современный и комфортный способ передвижения. Это станет возможным благодаря реконструкции участка линии от станции Прага-Бубны до новой станции Прага-Выставиште. Железнодорожная администрация запустила работы в четверг, 12 января.

Основной целью проекта является масштабная модернизация станции Прага-Бубны, расширение участка длиной 1,3 км до двухпутной линии (из ныне однопутной), его электрификация и строительство новой остановки Прага-Выставиште. 

Также начинается строительство подземного перехода, который позволит осуществлять прямую пересадку между трамваями и поездами. Железнодорожная администрация координирует работы с Пражским городским советом, поэтому оба строительства будут вестись одновременно. 

«Реализация такого крупного проекта всегда сопряжена со значительным неудобством для местных жителей. Поэтому я хотел бы попросить их проявить понимание и терпение. Результат будет того стоить. Модернизированная железная дорога обеспечит нам быстрый способ передвижения по городу, она станет самым быстрым соединением с ветками метро A и B. Это также устранит дорожный барьер, который более ста лет разделял Прагу 7 на две части. Благодаря новой эстакаде Голешовице, Бубны и Летна наконец-то будут соединены, а оживленный переезд больше не будет блокировать движение», — говорит Ян Чижински, староста Праги 7.

 

Как будет проходить строительство

Реконструкция начнется с подготовительных работ. В то же время железнодорожная администрация построит временный участок пути для сохранения железнодорожного сообщения в направлении Кралупы-над-Влтавой. Самые крупные строительные объекты — три эстакады и новое здание вокзала в Бубнах — будут подготовлены к началу строительства в мае этого года. В 2025 году проект будет завершен.

Администрация планирует перенести станцию Прага-Бубны на новое место, ближе к виадуку Негрелли, чтобы пассажиры могли пересаживаться непосредственно на метро C. Постепенно ее облик будет меняться. На первом этапе на крыше здания будет создана зона отдыха с травянистым покрытием, откуда будет открываться вид на Голешовице.

На следующем этапе над станцией будет построено офисное здание. В вестибюлях станции появятся коммерческие помещения, связанные с предстоящим строительством нового района Бубны-Заторы.

 

Новая остановка на краю Стромовки

«Участок для новой станции Прага-Выставиште напрямую связан с уже реконструированным виадуком Негрелли. Современный вокзал Прага-Бубны с тремя платформами и четырьмя путями составит определенный контраст с этим историческим объектом. С точки зрения безопасности важна замена оживленного переезда на улице Bubenská на железнодорожную эстакаду, а также повышение мостовой конструкции на улице Dukelských hrdinů», — говорит Йиржи Свобода, генеральный директор железнодорожной администрации, описывая планируемый облик железной дороги в Голешовице.

Сама остановка Прага-Выставиште будет построена на краю Стромовки. 

Расположенный рядом пешеходный мост через железнодорожную линию улучшит сообщение между этим парком и Летной.

«Территория вокруг станции "Влтавска", которая сейчас является невостребованным местом, сыграет большую роль в преобразовании всего браунфилда Бубны-Заторы. Благодаря проекту железнодорожного вокзала это уже начинается. В ближайшем будущем, надеемся, начнется строительство здания Влтавской филармонии, которое должно завершить все преображение. Я с нетерпением жду возможности отправиться в новый концертный зал на поезде вместе с министром», — говорит Петр Главачек, заместитель мэра Праги и архитектор.

За работами по модернизации последует третье строительство — превращение оригинального здания вокзала Прага-Бубны в мемориальное место с постоянной экспозицией, посвященной депортации пражских евреев во времена протектората.

Проект по реконструкции железнодорожных линий софинансируется ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF). 

Общая стоимость составляет почти 3 млрд крон. Европейский союз спонсирует 85% проекта. Национальное финансирование будет осуществляться Государственным фондом транспортной инфраструктуры.

 

От Масарикова вокзала до аэропорта и дальше в Кладно

Проект модернизации железной дороги от Праги до Кладно с сообщением с аэропортом имени Вацлава Гавела состоит из более чем десяти этапов. В период с 2017 по 2020 год был реконструирован виадук Негрелли, а в прошлом году началась реконструкция участка ветки между станциями Кладно и Кладно-Островец. В этом году Управление железных дорог планирует объявить тендеры на строительство участка Прага-Рузине — Кладно и модернизацию станции Прага Масариково надражи. За этим должны последовать работы на участке Прага-Рузине — Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела и строительство новой станции в аэропорту. С 2025 года планируется реконструировать три участка между новой станцией Прага-Выставиште и станцией Прага-Рузине. В конце концов будет построена кольцевая развязка, которая обеспечит прямое сообщение между аэропортом и Кладно.

Источник: novinky.cz

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