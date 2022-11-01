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С сегодняшнего дня билеты на проезд можно купить в терминалах прямо в пражских автобусах

С сегодняшнего дня билеты на проезд можно купить в терминалах прямо в пражских автобусах

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 января
17:17
207
С сегодняшнего дня Пражская транспортная компания вводит возможность безналичной покупки билетов через терминалы самообслуживания во всех автобусах. С осени компания установила 1 200 из них во всех своих автобусах, электробусах и троллейбусах. Терминалы в автобусах выполняют те же функции, что и автоматы в трамваях или вестибюлях метро, однако автоматы работают не так, как в Брно или Остраве, где пассажиры при посадке и выходе из транспорта просто прикладывают карточку. В Праге это пока невозможно из-за сложности транспортной системы, поэтому терминалы по-прежнему печатают бумажные билеты.

С сегодняшнего дня билеты на проезд можно купить в терминалах прямо в пражских автобусах

В каждом пражском автобусе, электробусе или троллейбусе пассажиры могут расплатиться картой 

В каждом автобусе, электробусе или троллейбусе Пражской транспортной компании у второй двери недавно были установлены оранжевые терминалы самообслуживания. «У каждого из нас были случаи, когда приходилось в последнюю минуту искать, где купить билет. В этом больше не будет необходимости, так как с сегодняшнего дня пассажиры смогут с комфортом приобретать разовые билеты не только на трамваи, но и на автобусы. Преимуществом терминалов также является наличие меню на нескольких языках, что по достоинству оценят иностранные туристы. Мы стараемся обеспечить пассажирам максимально возможный комфорт и минимальный стресс при покупке билета, который больше не нужно специально отмечать», — сказал в пресс-релизе Адам Шейнхерр, заместитель мэра по вопросам транспорта и председатель наблюдательного совета компании (Praha sobě). 

 

Пассажиры могут оплатить покупку только безналичным способом 

Пассажиры могут приобрести в терминалах билеты на отдельные поездки и краткосрочные билеты для пересадок в пределах Праги, т.е. зон P, B и 0, как на поездку продолжительностью 30 или 90 минут, так и на 24 часа, включая вариант со льготным тарифом. Оплатить покупку можно только безналичным способом, т.е. любой дебетовой или кредитной картой компаний Europay, MasterCard или Visa.

«На сегодняшний день они также установлены во всех автобусах DPP, электробусах и троллейбусах, и будут вводиться в эксплуатацию постепенно в течение сегодняшнего дня. Мы можем гарантировать 100% функциональность с завтрашнего утра. Это еще один шаг к более комфортному передвижению на пражском общественном транспорте, даже для тех, кто по разным причинам покупает разовые или краткосрочные билеты. Я твердо верю, что они будут способствовать дальнейшему сокращению числа так называемых безбилетников и что они станут по крайней мере такими же популярными и используемыми, как в трамваях», — сказал Петр Витовски, председатель совета директоров и генеральный директор транспортной компании, в пресс-релизе. 

Пассажирам больше не нужно отмечать свои билеты, которые распечатываются терминалом после оплаты, так как на них уже будут напечатаны дата и время действия. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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