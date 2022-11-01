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Чешский школьник угрожал одноклассницам ножом. В школу приехала полиция

Чешский школьник угрожал одноклассницам ножом. В школу приехала полиция

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anastasiia-kn
16 января
17:57
275
Полиция Чешски-Крумлова сегодня приезжала в среднюю школу и задержала школьника, который пришел на занятия с ножом и угрожал своим одноклассницам.

Чешский школьник угрожал одноклассницам ножом. В школу приехала полиция

Утром полиция отправилась в среднюю школу в Чешски-Крумлове.

«Они эвакуировали несколько десятков студентов, затем задержали подозреваемого, у которого был нож. В результате оперативного вмешательства никто не пострадал», — сказала пресс-секретарь полиции Штепанка Шварцова.

Полиция выясняет дальнейшие подробности.
 

Источник: novinky.cz

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