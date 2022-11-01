Чешский школьник угрожал одноклассницам ножом. В школу приехала полиция

Утром полиция отправилась в среднюю школу в Чешски-Крумлове.
«Они эвакуировали несколько десятков студентов, затем задержали подозреваемого, у которого был нож. В результате оперативного вмешательства никто не пострадал», — сказала пресс-секретарь полиции Штепанка Шварцова.
Полиция выясняет дальнейшие подробности.
Источник: novinky.cz
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