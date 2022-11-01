Младенец, найденный в Праге, умер не от физической расправы

«Уголовные следователи все еще изучают дело, но, согласно первоначальному расследованию, смерть наступила не по вине другого человека», — сказал Хрдина, не сообщив дальнейших подробностей.
Младенец был найден в пятницу, 13 января, в приюте в Горни-Почернице, где живут семьи и родители с детьми. В связи с этой смертью было назначено вскрытие.
Полиция также расследовала аналогичный случай в Подебрадах. В итоге следователи установили, что к смерти новорожденного никто не причастен.
Источник: novinky.cz
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