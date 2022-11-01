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Вчера в пражском торговом центре «Черный Мост» искали бомбу

Вчера в пражском торговом центре «Черный Мост» искали бомбу

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 января
12:27
185
В понедельник вечером, 16 января, сотрудники полиции попросили посетителей выйти из торгового центра «Черный мост» в Праге после сообщения анонима о бомбе.

Вчера в пражском торговом центре «Черный Мост» искали бомбу

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В настоящее время мы проводим обыск в торговом центре», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Пражские пожарные с двух станций также выехали в торговый центр.

Примерно в 19:45 центр разместил следующее сообщение на своем профиле в Facebook: 

«Уважаемые клиенты, Centrum Černý Most в настоящее время закрыт по техническим причинам. Мы приносим извинения за вызванные осложнения».

«Сейчас ситуация взята под контроль подразделениями IZS (Службы экстренной помощи)», — прокомментировали представители центра примерно в 20:30.



 

Источник: novinky.cz

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