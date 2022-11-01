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Президент Чехии подписал закон о продлении виз временной защиты для беженцев из Украины

Президент Чехии подписал закон о продлении виз временной защиты для беженцев из Украины

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
19 января
09:05
815
​Беженцы из Украины смогут продлить временную защиту в Чешской Республике на один год — до конца марта 2024 года. Соответствующий закон подписал президент Чехии Милош Земан.

Президент Чехии подписал закон о продлении виз временной защиты для беженцев из Украины

Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

В свою очередь продление срока защиты позволит властям получить более точные данные о том, сколько беженцев на самом деле находится в Чешской Республике. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в стране насчитывается около 300 000 беженцев и их число резко не увеличивается.

Согласно поправке, если украинцы хотят продлить визы временной защиты, они должны зарегистрироваться в электронном виде до конца марта. Зарегистрировавшись, они получат дату личного посещения офиса Министерства внутренних дел, где им выдадут так называемую визовую наклейка. Если иностранец не зарегистрируется в установленный срок или не предъявит визовую наклейку до конца сентября 2023 года, срок действия временной защиты истечет.

Поправка позволит упростить процедуру продления временной защиты в случае новой волны беженцев из Украины. Правительство может принять постановление о том, что для продления временной защиты достаточно только электронной регистрации, без необходимости лично посещать офис МВД.

Поправка предусматривает возможность получения квалификации в области психологии в упрощенном порядке, поскольку наплыв людей, пострадавших от военного конфликта, увеличило спрос на такие услуги. Также будут внесены изменения в правила зачисления украинских детей в дошкольные учебные заведения и обязательного школьного образования на следующий учебный год. Закон упрощает процедуру отчисления ребенка из детского сада, поскольку дети часто возвращаются в Украину с родителями, не информируют детский сад и блокируют места.

Поправка к lex Ukraine

Правительство готовит еще одну поправку к закону lex Ukraine, которая с апреля передаст Региональные центры помощи Украине в ведение МВД. Кроме того, поправка ограничит предоставление бесплатного жилья определенным сроком, чтобы мотивировать беженцев к поиску собственного жилья, но нуждающиеся будут получать социальную поддержку. Работодатели должны будут сообщать о типе трудовых отношений и доходах беженцев с временной защитой, чтобы они могли сохранить за собой право на получение пособий.

Согласно планируемой поправке, беженцам будет разрешено бесплатно проживать во временном жилье, в общежитиях или гостевых домах, не более 150 дней. По истечении пяти месяцев они должны будут либо оплачивать проживание самостоятельно, либо переехать. Тогда государство могло бы начать выплачивать новые компенсации за аренду квартир. По данным МВД, около 30% беженцев сейчас проживают во временном жилье, остальные размещены на коммерческой основе или у родственников. В настоящее время временное бесплатное жилье предоставляется регионами. К нему относятся хостелы, гостиницы, гостевые дома и квартиры в собственности компаний или организаций. Государство выплачивает 300 крон на человека за ночь в региональных или муниципальных учреждениях и 350 крон в других типах жилья.

Источник: seznamzpravy.cz

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