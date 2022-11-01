В Чехии пенсионер купил новый автомобиль и 20 километров ехал по встречной полосе

Водители на шоссе D52 возле Брно были напуганы мужчиной, который ночью ехал по встречной полосе. 89-летний пенсионер только что купил новый автомобиль и не заметил, что нарушил правила дорожного движения. В конце концов полиции удалось остановить его.

Первое сообщение поступило в полицию между 1 и 2 часами ночи, когда водитель ехал в обратном направлении мимо торгового центра Futurum в Брно. Вероятно, он неправильно съехал с автострады D1.

«Он даже не думал, что едет не туда», - сказал Йиндржих Рыбка, начальник дорожной полиции Южно-Моравского края.

Ближайший дорожный патруль попытался остановить мужчину на съезде с 16-го километра шоссе D52. «Однако останавливать водителей особенно сложно в ночное время. Последствия могут быть смертельными», - сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

Водитель пронесся мимо патруля со скоростью 100 км/час. Он никак не реагировал на сигнальные огни и попытки остановить его и продолжал двигаться в направлении Вены.

Один из свидетелей, Робин Комарек, помог полиции. Комарек возвращался домой из деловой поездки. Когда он заметил пожилого человека, ехавшего по встречной полосе, он решил догнать его.

«Я думал, что ему плохо, у него проблемы со здоровьем. Я решил, что если с ним что-то случится, я должен позаботиться о нем», - сказал свидетель происшествия. Впоследствии он сообщил полиции по телефону свое актуальное местонахождение.

«Когда водители звонят нам, они часто не могут сориентироваться на местности, и мы теряем из-за этого десятки секунд. Тем временем встречный водитель попадает в ряд рискованных ситуаций, и не всегда это заканчивается хорошо. В данном случае мы смогли отреагировать очень быстро, потому что свидетель сразу же сообщил нам, где он находится, и прекрасно сотрудничал с полицией», - сказал Шваб.

Сотрудникам полиции удалось остановить водителя на выезде из Погоржелице. 89-летний пенсионер думал, что едет по дороге рядом с автобаном. «Он сказал нам, что думал, что все время ехал по параллельной дороге к автостраде», - сказал Рыбка.

В полиции рассказали, что мужчина, скорее всего, сильно устал. Он купил новую машину и на этом авто решил сразу поехать домой.

Пенсионер отказался от транспортировки в больницу. Его сын приехал за водителем и его новой машиной.

Сотрудники полиции сейчас пытаются найти свидетелей происшествия. Любую информацию можно сообщить по телефону 158.

За данное правонарушение мужчине грозит лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года и штраф в размере до 10 000 крон.

«Редакция 420on просит вас водить безопасно! А если подыскиваете надежное, но подержанное авто, то вам помогут специалисты AAA Auto».

Источник: seznamzpravy.cz

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить: