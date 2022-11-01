Выставка чешских королевских регалий в Праге продлена до 24 января

По словам Минаржа, выставка, которая должна была закончиться в субботу, будет продлена до вторника.
В центральной части главного нефа собора выставлены корона Святого Вацлава, королевский скипетр, королевское яблоко, кожаные футляры для них, подушечка под корону и золотой крест. Корона Святого Вацлава была изготовлена в 1346 году к коронации Карла IV в качестве короля Чехии. В отдельной витрине посетители также могут увидеть коронационную мантию.
Королевские регалии, кроме пятницы и субботы, также можно будет увидеть в воскресенье с 14:30 до 21:00 и с 8:00 до 18:00 в понедельник и вторник.
Источник: novinky.cz
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