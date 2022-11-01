Женщину, на которую с ножом напал преступник в Праге, спас уникальный 80-минутный массаж сердца

Прямой массаж сердца длился 80 минут — именно благодаря этому удалось спасти 46-летнюю женщину, которую в декабре на улице Novodvorská в Праге ударил ножом нападавший. У нее была двухсантиметровая рана в сердце. Сейчас женщина идет на поправку.

17 декабря агрессивный мужчина в Праге напал с ножом на двух женщин. Одна получила незначительные травмы, другая — серьезные. Полиция вынуждена была открыть стрельбу при задержании преступника, и вскоре он скончался. Причиной нападения могло быть его психическое состояние.

Тяжело раненую женщину сначала спасали пражские фельдшеры, которые передали ее врачам больницы Мотол в состоянии искусственной комы.

«Это была сложная травма грудной полости, помимо внезапной остановки кровообращения, которое медикам удалось восстановить на месте. Затем им нужно было найти травмпункт и травматологическую бригаду, где есть в том числе кардиохирургия», — сказал начальник скорой помощи Петр Колоух.

Перед врачами стояло несколько непростых задач, в основном диагностика всех травм и кровотечений. «Мы знали, что у пациентки некачественное кровообращение, низкое артериальное давление, сердечная недостаточность, а также наличие ножевых ранений живота и грудной клетки. Скорее всего, у нее было внутригрудное кровотечение, но тогда мы не знали от чего, поэтому в рамках диагноза была показана срочная торакотомия», — рассказала Власта Власакова, врач отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 2-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Мотол.

«Благодаря экстренной реанимационной торакотомии мы обнаружили так называемую тампонаду сердца, при которой кровь, скопившаяся в перикарде, сдавливает сердечную мышцу, в результате чего происходит остановка сердца. В сердце было одно колото-резаное ранение размером около 20 миллиметров», — рассказали врачи.

Поэтому врачи начали с прямого массажа сердца, при котором между ладонями сдавливается сердечная мышца, массируются левый и правый желудочки, чтобы кровь поступала в легкие, где насыщалась кислородом, а затем из левого желудочка шла в кровоток для снабжения органов.

«Непрерывный прямой массаж сердца длился примерно 80 минут, мы вручную сжали левый и правый желудочки около 6 400 раз, чтобы поддерживать кровообращение. Продолжительность реанимации поистине уникальна», — добавил Милан Хорн, почетный заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 2-го медицинского факультета и университетской больницы Мотол.

Женщина пришла в сознание на Рождество без неврологических проблем. Сейчас она находится на реабилитации и, по словам врачей, прогноз благоприятный. «Это успех большой команды фельдшеров, врачей, медсестер и санитаров, которые участвовали в уходе за пациенткой. Это не заслуга одного человека», — заключил Ян Берошек, главный врач отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной медицины 2-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Мотол.

Источник: novinky.cz

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