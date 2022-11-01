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Прага: Мужчина хотел помочь принести воды. Теперь он парализован и борется за жизнь в больнице

Прага: Мужчина хотел помочь принести воды. Теперь он парализован и борется за жизнь в больнице

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 января
17:51
895
Полиция ищет преступника: в конце октября прошлого года он тяжело ранил 23-летнего мужчину, который в тот момент помогал молодой женщине в баре на улице Аргентинска в Праге 7. Мужчина борется за свою жизнь в больнице и, если он выживет, то, скорее всего, останется парализованным, сообщил представитель полиции Ричард Хрдина.

Прага: Мужчина хотел помочь принести воды. Теперь он парализован и борется за жизнь в больнице

Для выяснения обстоятельств дела полиции необходимо поговорить с девушкой, которой мужчина пытался помочь, и другими возможными свидетелями. Они должны были позвонить по номеру 158, но пока не сделали этого. Если преступник будет пойман и осужден, ему грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. 

По словам пресс-секретаря, 30 октября 2022 года медиков вызвали на улицу Аргентинска к мужчине с помутнением сознания; врачи больницы впоследствии установили, что травмы не могли быть нанесены самостоятельно, поэтому за дело взялся первый отдел уголовного розыска Праги. 

Впоследствии выяснилось, что неизвестная девушка позвала мужчину, чтобы тот помог позаботиться о ее друге, который почувствовал себя плохо и попросил воды. 

«Молодой человек без колебаний согласился. По всей вероятности, он подвергся нападению во время того, как ходил за водой. Он получил настолько серьезные травмы, что сейчас борется за свою жизнь в больнице и не в состоянии говорить», — сообщил об инциденте пресс-секретарь Ричард Хрдина. 

Для свидетелей, которые могут обладать какой-либо информацией по этому делу, полиция разместила на своем сайте фотографию мужчины, подвергшегося нападению.

 Источник: prazska.drbna.cz

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