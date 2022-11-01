В Чехии полиция разыскивает 17-летнюю девушку из Украины, она ушла из дома 17 января

Она оставила письмо матери, в котором сообщила, что уезжает из дома. Она не говорит и не понимает по-чешски. Это ее первый побег, и мать опасается за ее здоровье и жизнь. Об этом на сайте сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. Полиция просит граждан помочь в поисках.
Рост девушки примерно 167 сантиметров, у нее длинные каштаново-черные волосы и серые глаза. Она была одета в черную женскую жилетку, синие джинсы и белые спортивные туфли. У нее красное пигментное пятно размером с монету на левом предплечье.
«Если вы видели ее или знаете, где она может быть, позвоните по номеру 158», — сказал Рыбански.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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