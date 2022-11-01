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Чешская бюрократия: у беженцев нет документов о пересечении границы, из-за этого нет страховки, а дети не могут ходить в школу

Чешская бюрократия: у беженцев нет документов о пересечении границы, из-за этого нет страховки, а дети не могут ходить в школу

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
21 января
15:31
324
​С момента российского вторжения в Украину 480 000 беженцев получили временную защиту в Чехии. Теперь они могут подать заявку на продление визы на год. Однако получение визы в Чехии для некоторых беженцев по-прежнему затруднено, в основном из-за отсутствия документов.

Чешская бюрократия: у беженцев нет документов о пересечении границы, из-за этого нет страховки, а дети не могут ходить в школу

Одним из беженцев, которым до сих пор не удалось получить временную защиту, является Андрей Косив. Он, его жена Надя и трое детей прибыли из Украины через Польшу — у них нет ни паспортов, ни подтверждения пересечения границы. Они ждут временной защиты уже несколько недель, так как без нее в Чехии практически ничего не могут сделать.

«Я хочу работать и хочу, чтобы дети были здоровы и получали медицинскую помощь», — сказал Андрей. Двое из трех детей имеют проблемы со здоровьем. Средний сын не может глотать из-за детской травмы и нуждается в специальной диете. Старший скучает по учебе в школе. «Они учились онлайн, но занятия прервали из-за отключения электроэнергии. У нас даже не было занятий в течение трех или четырех дней. Я бы хотела, чтобы мой сын учился здесь, но это невозможно», — говорит Надя.

Они несколько раз обращались в Региональный центр помощи, но у них до сих пор отсутствуют необходимые документы. «Он каменщик, хочет работать, но, к сожалению, не может. Он два месяца ждал оформления документов», — рассказал Василий Юркив, организатор помощи беженцам из Украины.

«Если беженцы приходят в региональный центр помощи, они должны предоставить все необходимые справки для получения временной защиты. Например, пересечение границы должно быть задокументировано штампом, где отмечена дата», — поясняет также руководитель отдела кризисного управления Южночешского края Марта Спаленкова.

После оформления необходимых документов семья должна получить временную защиту по новому адресу. Центр помощи переехал из регионального аэропорта в отдел миграции в Ческе-Будеёвицах. Здесь также предлагают помощь благотворительные работники. «Можем оформить документы, помочь с едой...» — добавляет Владимир Мельничук, сотрудник Епархиальной благотворительной организации Ческе-Будеёвице.

Именно временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Визу по новому закону можно продлить до марта следующего года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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