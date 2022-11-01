В Чехии полиция задержала организатора антиправительственной демонстрации Ладислава Врабеля

«Сегодня днем полиция арестовала мужчину 1977 года рождения по подозрению в распространении тревожного сообщения в социальных сетях в конце ноября. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Из полицейского поста не ясно, что это Врабель. Однако информацию о задержании подтвердил один из соратников Врабеля, активист Патрик Печенек.
«Подробностей нет, у меня есть информация только о том, что Ладя задержан», — сообщил Печенка в видео, которое он опубликовал в социальной сети, сообщает сервер iDnes.cz.
В конце ноября прошлого года Врабель опубликовал в Facebook видео, в котором утверждал, что правительство Чехии планирует атаковать Россию с применением ядерного оружия. Адвокаты расценили это как преступление, связанное с распространением тревожного сообщения. Несколько человек подали жалобу против Врабеля в связи с его высказываниями.
В субботней демонстрации в Праге приняли участие сотни человек. Его организовали Врабель и движением “Чехия на первом месте”. При этом задержанный Врабель все время находился во главе шествия, участники которого после 15:00 отправились на Вацлавскую площадь к зданию правительства Чехии. Выступавшие на митинге ораторы требовали отставки правительства и критиковали кандидата в президенты Петра Павла.
В сентябре и октябре прошлого года Врабелю удалось собрать на Вацлавской площади десятки тысяч человек, которые, как и сейчас, требовали отставки кабинета министров и смены политического курса страны. У самого организатора проблемы с долгами. В начале января окружной суд в Ческе-Будеевицах аннулировал списание его долга и объявил о банкротстве его имущества, заявив, что Врабель не делает все возможное, чтобы удовлетворить кредиторов в своем деле о неплатежеспособности. Врабель сказал, что рассматривает судебный процесс как политический процесс.
Источник: idnes.cz
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