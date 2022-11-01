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В Праге стартовала ярмарка образования Gaudeamus

В Праге стартовала ярмарка образования Gaudeamus

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
25 января
09:47
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​В выставочном центре в пражском районе Летняны стартовала ярмарка образования Gaudeamus Prague 2023, которая уже 15-й год представляет предложения 317 факультетов, высших профессиональных школ и других учебных заведений из 14 стран.

В Праге стартовала ярмарка образования Gaudeamus

Желающие могут посетить ярмарку в среду с 8:00 до 16:00 и в четверг до 15:00. Мероприятие включает в себя сопроводительную программу.

Организаторы ожидают, что в этом году в мероприятии примут участие от 10 000 до 13 000 человек.

На ярмарке учащиеся средних школ могут найти информацию о примерно 7 000 специальностях. Также представлены школы из Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Бельгии, Канады, Дании, Литвы, Нидерландов, Словакии и Испании.

Представители университетов будут читать лекции, в том числе об условиях обучения и приема; нынешние студенты и выпускники дадут информацию будущим студентам.

Все желающие могут пройти тест на определение типа обучения и воспользоваться консультационными услугами. Консультанты помогут будущим студентам выбрать подходящую школу и программу обучения, основываясь на результатах теста.

В сопутствующей программе "Наука для жизни" университеты демонстрируют технологические инновации и эксперименты. Например, Чешский технический университет представляет виртуальную модель ядерного реактора. Программу также подготовили Карлов университет, который покажет игры с азотом или работу врачей.

Первая ярмарка Gaudeamus в Праге состоялось в 2008 году в выставочном центре Голешовице. В ней приняли участие 89 экспонентов и около 5 500 человек. 13-я выставка в Праге в январе 2020 года стала крупнейшей на сегодняшний день. 307 экспонентов представили свои предложения, и более 13 000 человек посетили выставку.

Ярмарка Gaudeamus имеет более давние традиции в Брно, где первое мероприятие состоялось в 1994 году. Она регулярно проводится в октябре в выставочном центре Брно. В последние годы ярмарку ежегодно посещали в среднем 29 000 человек.

Источник: novinky.cz

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