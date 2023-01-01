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ФОТО: авария водопровода в пражском Баррандове превратила улицу в реку

ФОТО: авария водопровода в пражском Баррандове превратила улицу в реку

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
26 января
09:25
25
В среду вечером в пражском районе Баррандов прорвало водопроводную трубу. Вода затопила несколько улиц.

ФОТО: авария водопровода в пражском Баррандове превратила улицу в реку

Авария произошла 25 января после 19:00 на пересечении улиц Хёгерова и Ламачова. Разлившаяся вода создала проблемы для водителей, так как затопила полностью, например, улицу Ламачова.

По информации с места происшествия, большинство домов в этом районе остались без воды.

Движение транспорта регулировали сотрудники муниципальной полиции. Несколько работников аварийной службы водоснабжения и канализации устраняли последствия аварии на месте, однако даже после 8 часов вечера вода все еще вытекала на проезжую часть.

Источник: domaci-havarie-vodovodu

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