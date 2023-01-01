ФОТО: авария водопровода в пражском Баррандове превратила улицу в реку

Авария произошла 25 января после 19:00 на пересечении улиц Хёгерова и Ламачова. Разлившаяся вода создала проблемы для водителей, так как затопила полностью, например, улицу Ламачова.
По информации с места происшествия, большинство домов в этом районе остались без воды.
Движение транспорта регулировали сотрудники муниципальной полиции. Несколько работников аварийной службы водоснабжения и канализации устраняли последствия аварии на месте, однако даже после 8 часов вечера вода все еще вытекала на проезжую часть.
Источник: domaci-havarie-vodovodu
420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.
Что еще можно делать на 420on:
Играть в игры для изучения чешского языка
Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
Вступите в группу Facebook