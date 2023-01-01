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Школы в Чехии получат 218 млн крон на оплату труда украинских ассистентов педагогов

Школы в Чехии получат 218 млн крон на оплату труда украинских ассистентов педагогов

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
26 января
11:09
442
​Около 218 млн крон будет выделено для финансирования должностей украинских ассистентов преподавателей в государственных чешских школах в период с января по август 2023 года.

Школы в Чехии получат 218 млн крон на оплату труда украинских ассистентов педагогов

Это поможет поддержать 552 школ во всех регионах страны. По данным Министерства образования, большая часть средств будет распределена среди школ в Праге и Средней Чехии.

Как уточняет Министерство образования, школы могли претендовать на эти деньги, если они соответствовали заранее установленным критериям, то есть минимальному количеству украинских детей, интегрированных в общеобразовательные классы. Право на финансирование имели детские сады и начальные школы, в которых обучалось не менее 10 украинских детей. Средние школы и консерватории могли подать заявку на участие, если они представили места как минимум 20 студентам из Украины.

«В общей сложности 17 412 украинских учеников получат такую поддержку: 894 украинских ребенка в детских садах, 16 413 учеников в начальных школах и 105 в средних школах», — рассказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

Финансирование поможет покрыть заработную плату и другие расходы школ, связанные с работой украинских ассистентов с января по конец августа. Школы должны получить деньги не позднее 31 марта.

В прошлом году, по данным управления, около 580 школ подали заявки на грант (он был рассчитан на более короткий срок), разделив между собой около 114 млн крон.

Ассистентам в текущем учебном году не обязательно идеально знать чешский язык. Согласно законодательству, они должны знать чешский язык на достаточном уровне, чтобы иметь возможность общаться в школе.

Источник: novinky.cz

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