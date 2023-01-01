Школы в Чехии получат 218 млн крон на оплату труда украинских ассистентов педагогов

​Около 218 млн крон будет выделено для финансирования должностей украинских ассистентов преподавателей в государственных чешских школах в период с января по август 2023 года.

Это поможет поддержать 552 школ во всех регионах страны. По данным Министерства образования, большая часть средств будет распределена среди школ в Праге и Средней Чехии.

Как уточняет Министерство образования, школы могли претендовать на эти деньги, если они соответствовали заранее установленным критериям, то есть минимальному количеству украинских детей, интегрированных в общеобразовательные классы. Право на финансирование имели детские сады и начальные школы, в которых обучалось не менее 10 украинских детей. Средние школы и консерватории могли подать заявку на участие, если они представили места как минимум 20 студентам из Украины.

«В общей сложности 17 412 украинских учеников получат такую поддержку: 894 украинских ребенка в детских садах, 16 413 учеников в начальных школах и 105 в средних школах», — рассказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

Финансирование поможет покрыть заработную плату и другие расходы школ, связанные с работой украинских ассистентов с января по конец августа. Школы должны получить деньги не позднее 31 марта.

В прошлом году, по данным управления, около 580 школ подали заявки на грант (он был рассчитан на более короткий срок), разделив между собой около 114 млн крон.

Ассистентам в текущем учебном году не обязательно идеально знать чешский язык. Согласно законодательству, они должны знать чешский язык на достаточном уровне, чтобы иметь возможность общаться в школе.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.