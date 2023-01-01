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В Чехии при ремонте ноутбука обнаружили детское порно, дело передали в полицию

В Чехии при ремонте ноутбука обнаружили детское порно, дело передали в полицию

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
26 января
17:28
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Тысячи видеороликов и сотни фотографий с детьми от 8 до 15 лет в различных эротических позах обнаружили сотрудники сервисной компании по ремонту компьютеров в чешском городе Пльзень. Ноутбук в ремонт принес мужчина.

В Чехии при ремонте ноутбука обнаружили детское порно, дело передали в полицию

Сотрудники сервиса сообщили об этом в полицию, 33-летнему владельцу ноутбука предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. Мужчина дал признательные показания, утверждая, что скачал порно из интернета только для себя.

«Компьютер принес 33-летний мужчина. Поскольку имелись обоснованные подозрения, что он может хранить в своем доме другие фото-, кино- или иные порнографическые материалы с изображением детей, в его доме был проведен обыск и изъят его ноутбук», — сообщила в четверг пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова.

Всего оперативники обнаружили почти 500 фото и 1000 видео с детьми от восьми до пятнадцати лет в различных эротических позах, иногда со взрослыми. По словам представителя, судмедэксперт впоследствии подтвердил, что это детская порнография.

«Мужчина сказал, что скачивал ролики для собственного пользования, никому их не показывал и не отправлял. Следователи по уголовным делам обвинили его в совершении преступления, связанного с изготовлением и хранением детской порнографии. Его грозит до двух лет лишения свободы», — добавила Брожова.

Источник: novinky.cz

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