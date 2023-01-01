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В пражском зоопарке умер слоненок

В пражском зоопарке умер слоненок

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
11:30
459
В Пражском зоопарке умер самый молодой слоненок. Амали, самка индийского слона, умерла от эндотелиотропного вируса герпеса слонов (EEHV). Руководство зоопарка объявило о смерти слоненка в пятницу, 27 января, на своем сайте.

В пражском зоопарке умер слоненок

Эта болезнь в основном поражает детенышей слонов, имеет очень быстрое течение, и даже немедленное лечение не помогает.

«Это, к сожалению, произошло с Амали. Это ужасная новость для всех нас, и в первую очередь для смотрителей», — говорится в кратком комментарии руководства зоопарка. Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек добавил, что предоставит дополнительную информацию на следующей неделе.

Амали родилась 9 мая 2020 года. Еще одна самка, Лакуна, родилась в начале года. В Долине слонов Пражского зоопарка также живут самки Тамара, Джанита, Гулаб и Шанти, самец Анхор и молодые слоны Руди и Макс, которые родились в 2016 году.

Пражский зоопарк занимается разведением слонов с 1933 года.

Источник: novinky.cz

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