В пражском зоопарке умер слоненок

Эта болезнь в основном поражает детенышей слонов, имеет очень быстрое течение, и даже немедленное лечение не помогает.
«Это, к сожалению, произошло с Амали. Это ужасная новость для всех нас, и в первую очередь для смотрителей», — говорится в кратком комментарии руководства зоопарка. Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек добавил, что предоставит дополнительную информацию на следующей неделе.
Амали родилась 9 мая 2020 года. Еще одна самка, Лакуна, родилась в начале года. В Долине слонов Пражского зоопарка также живут самки Тамара, Джанита, Гулаб и Шанти, самец Анхор и молодые слоны Руди и Макс, которые родились в 2016 году.
Пражский зоопарк занимается разведением слонов с 1933 года.
Источник: novinky.cz
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