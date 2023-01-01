В Праге временно закрыто движение трамваев в районе Мала-Страна

С субботы, 28 января, и до конца марта трамваи не будут ходить в Праге между Уездом и станцией метро «Малостранска», где Пражская транспортная компания будет менять рельсы. Проезд через Мала-Страну также будет ограничен.

Рельсы там не меняли 21 год, и Пражская транспортная компания ожидает, что реконструкция приведет помимо прочего к значительному уменьшению шума при движении трамваев.

Вся реконструкция будет разделена на четыре этапа. С 28 января по 16 февраля будут заменены трамвайные рельсы от Кларова до Малостранской площади, затем с 16 февраля по 4 марта на участке Малостранская площадь — Геллихова. С 4 по 31 марта будут постепенно заменены рельсы от улицы Геллихова до улицы Витезна.

Трамвайные маршруты №№ 12, 15, 20, 22, 23, 42, 97 и автобусный маршрут 194 будут двигаться по объездным трассам.

Будет запущен новый маршрут № 32: Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská – Právnická fakulta – Malostranská – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

С 28 января по 15 февраля на участке Újezd – Malostranské náměstí – Újezd – Švandovo divadlo будет введен альтернативный автобусный маршрут X22.

С 16 февраля по 31 марта между станцией метро «Малостранска» и Малостранской площадью будет курсировать еще один автобус X20.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.