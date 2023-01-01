ФОТО: автомобиль такси без водителя сбил пешехода в Праге. Женщина умерла

Днем в понедельник, 30 января, автомобиль такси без водителя сбил пешехода, шедшего по тротуару. Несмотря на немедленную реанимацию, женщина умерла.

Авария произошла на улице Мысльбекова в Похоржелеце вскоре после 12:30 дня. Согласно информации с места происшествия, автомобиль такси, по-видимому, был припаркован на улице Белогорской и не был зафиксирован, результате с горки он проехал около 100 метров через перекресток.

"Машина такси, вероятно, не была стояла на ручном тормозе, она стала двигаться, врезалась в трамвай, от которого отскочила и затем сбила пешехода", - сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сириштов.

По ее словам, спасатели реанимировали женщину, но, несмотря на быструю помощь, она в конце концов скончалась от тяжелых травм.

Авария и другие подробности происшествия теперь будут расследоваться полицией.

Источник: novinky.cz

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