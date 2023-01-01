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ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии

ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
31 января
14:42
212
С 26 января пассажиры в столице могут прокатиться на трамвае, который муниципалитет видоизменил в честь 30-й годовщины избрания Вацлава Гавела первым президентом Чехии. Трамвай украшен цветами чешского триколора, а в вагонах расклеены цитаты Гавела.

ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии

Трамвай принадлежит депо Панкрац и будет ходить по обслуживаемым им маршрутам круглый год. Транспортная компания обещала периодически публиковать график движения. На данный момент трамвай можно встретить на маршруте № 18.

Цитаты из произведений и речей Вацлава Гавела специально отобрали представители Библиотеки имени Гавела. 

Впервые Гавел был избран 26 января 1993 года, а во второй раз — 20 января 1998 года. 

«Эта дата знаменательна по нескольким причинам. Это также двадцатая годовщина ухода Вацлава Гавела с поста президента, и она не менее символична, чем начало его президентской деятельности. Он произнес лишь короткую речь. В ней он не оскорблял своих оппонентов, а, напротив, закончил ее необычайно красивым предложением: "А у всех тех, кого я, возможно, ненароком обидел, я прошу прощения", — рассказал Михал Жантовский, директор Библиотеки имени Вацлава Гавела.

Источник: prazska.drbna.cz

 

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