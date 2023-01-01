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Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года

Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
01 февраля
09:14
337
Больше половины случаев ВИЧ-инфекции зафиксировали у иностранцев, большой прирост был среди украинцев.

Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года

Число новых случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года, когда начали вести статистику. Лаборатории зафиксировали 292 случая — на шесть больше, чем в худшем на сегодняшний день 2016 году, и на 59 больше, чем в 2021-м.

Об этом в пресс-релизе сообщила Национальная референс-лаборатория по ВИЧ/СПИДу Государственного института здоровья (SZÚ).

По оценкам экспертов, Чехия по-прежнему остается страной с низким уровнем заболеваемости ВИЧ: 2,78 случая на 100 000 жителей. Число впервые диагностированных случаев среди жителей Чехии снижается с 2019 года, в прошлом году их было 126. Для сравнения, в 2016 году — 199.

Среди новых заболевших в прошлом году 126 граждан Чехии и 166 иностранцев с долгосрочным или постоянным видом на жительство, 237 мужчин и 55 женщин.

Чаще всего инфицированные прибывают из Украины и других стран Восточной Европы. В период с 2015 по 2019 год украинцы составляли примерно пятую часть заболевших. В 2020 и 2021 годах эта доля выросла до 37% из-за ограничений на трансграничное передвижение, связанных с covid-19. 

Украинцы со статусом беженца среди них не учитываются, такая статистика ведется отдельно. С начала войны до конца прошлого года в Чехию прибыло 578 инфицированных, из них женщин — 380, мужчин — 198. 20 инфицированных — дети до 15 лет.

«Подавляющее большинство этих беженцев знали о своем ВИЧ-положительном статусе, до сих пор лечились в Украине и нуждались в обеспечении непрерывности лечения от ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении лаборатории. По мнению специалистов, заразность пролеченных минимальна и заражение от них маловероятно.

Вирус ВИЧ атакует лимфоциты, необходимые для иммунитета. Их количество резко падает в течение примерно шести недель после заражения. Затем спад прекращается и ситуация улучшается. Однако постепенно количество лейкоцитов такого типа снова уменьшается, что может занять до восьми лет. После этого обычно проявляется СПИД. Без лечения больные умирают в течение нескольких лет.

За весь период мониторинга в Чехии было подтверждено 4 366 случаев ВИЧ-инфекции, 3 086 среди граждан Чехии и 1 280 среди иностранцев. 824 человека заболели СПИДом, и 567 пациентов умерли от этого заболевания.

Наиболее распространенным путем передачи ВИЧ остается половой контакт, половина инфицированных — мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, 31% заразился при гетеросексуальных контактах. В прошлом году также был зарегистрирован один случай заражения при переливании крови и восемь случаев заражения среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики.

Источник: seznamzpravy.cz

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