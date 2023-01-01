Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала

Ожидаем грамотность, широкий кругозор (знание реалий Чехии, чешских инфоповодов и желательно язык минимально B1), любовь к своему делу и наличие кейсов по направлению SMM/таргетинг.

Обязанности:

Еженедельный брейнсторминг с командой на тему актуальной повестки, идей по улучшению/оптимизации текущей стратегии.

Коммуникация с рекламодателями, которые хотят разместиться в соцсетях, + выкладка их рекламы, замер эффективности рекламы и отчетность перед ними.

Распространение новостей и полезных статей 420on через каналы редакции (Инстаграм, ФБ, ВК, YouTube-записи) — форматы и эффективность выбранного формата обсуждаются с вами. Ожидаем проактивности: готовы выслушать вашу оценку текущей работы соцсетей, идеи по улучшению.

Главные для нас KPI:

естественно, все это невозможно без роста и развития соцсетей (через рекламу и контент). Поэтому ожидаем, что коллега в сфере SMM сможет предлагать идеи, тестировать их и показывать результаты в цифрах.

кол-во рекламодателей, которые купили рекламу непосредственно в соцсетях (это важно также для кандидата, т. к. составит часть его дохода);

кол-во посетителей, которые перешли на новостной портал из соцсетей 420on;

Большим преимуществом для кандидата будет:

Понимание работы рекламного кабинета Фейсбук, создание и запуск таргетированной рекламы в Instagram и Facebook.

Условия работы:

Возможна работа в хорошем офисе в Праге или дистанционно.

Сами распределяете рабочую нагрузку в течение дня. Можно совмещать с другой работой.

Зарплата по результатам собеседования в зависимости от вашей занятости и профуровня (фикс от 10 000 крон за частичную занятость до 20 000 крон за полную + % от рекламных продаж в соцсетях).

Преимущества работы:

У нас много сторонних проектов, включая проекты рекламодателей. В рамках этого для кандидада существуют возможности роста с доп. доходом.

Оплата необходимых сервисов/программ для оптимизации работы. Можете предложить свои любимые сервисы для кросспостинга, автоматизированных публикаций. Все нужные инструменты для оптимизации вашей работы готовы рассмотреть.

Понимание руководством задач, проблем и предложений. Мы верим, что в споре рождается истина, поэтому свободно высказываем все, что думаем, в рамках деловой этики.

Как подать резюме

Напишите нам на [email protected] письмо с названием «SMM, (ваше имя и фамилия)».

Прикрепите свое резюме.

Напишите сопроводительное письмо. В нем просьба указать страницы в соцсетях, которые вы вели, и результаты вашей работы по ним. Формат какой угодно: графики, презентации и пр.

Напишите, какими «твердыми» навыками обладаете в сфере SMM. В каких программах/cервисах привыкли работать (например, Canva, Photoshop, TapLink и т. д.).

Расскажите, где живете, сколько времени в день (рабочий или выходной) готовы уделять работе. Дистанционно или будете приезжать в офис в Праге?

Что вам больше всего нравится в вашей работе? В какой соцсети лучше всего разбираетесь?