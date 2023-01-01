Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала

Ожидаем грамотность, широкий кругозор (знание реалий Чехии, чешских инфоповодов и желательно язык минимально B1), любовь к своему делу и наличие кейсов по направлению SMM/таргетинг.
Обязанности:
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Распространение новостей и полезных статей 420on через каналы редакции (Инстаграм, ФБ, ВК, YouTube-записи) — форматы и эффективность выбранного формата обсуждаются с вами. Ожидаем проактивности: готовы выслушать вашу оценку текущей работы соцсетей, идеи по улучшению.
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Ведение коммьюнити (ответы на активность подписчиков от имени редакции).
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Коммуникация с рекламодателями, которые хотят разместиться в соцсетях, + выкладка их рекламы, замер эффективности рекламы и отчетность перед ними.
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Еженедельный брейнсторминг с командой на тему актуальной повестки, идей по улучшению/оптимизации текущей стратегии.
Главные для нас KPI:
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кол-во посетителей, которые перешли на новостной портал из соцсетей 420on;
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кол-во рекламодателей, которые купили рекламу непосредственно в соцсетях (это важно также для кандидата, т. к. составит часть его дохода);
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естественно, все это невозможно без роста и развития соцсетей (через рекламу и контент). Поэтому ожидаем, что коллега в сфере SMM сможет предлагать идеи, тестировать их и показывать результаты в цифрах.
Большим преимуществом для кандидата будет:
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Понимание работы рекламного кабинета Фейсбук, создание и запуск таргетированной рекламы в Instagram и Facebook.
Условия работы:
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Зарплата по результатам собеседования в зависимости от вашей занятости и профуровня (фикс от 10 000 крон за частичную занятость до 20 000 крон за полную + % от рекламных продаж в соцсетях).
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Сами распределяете рабочую нагрузку в течение дня. Можно совмещать с другой работой.
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Возможна работа в хорошем офисе в Праге или дистанционно.
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Желательно OSVČ.
Преимущества работы:
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Понимание руководством задач, проблем и предложений. Мы верим, что в споре рождается истина, поэтому свободно высказываем все, что думаем, в рамках деловой этики.
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Оплата необходимых сервисов/программ для оптимизации работы. Можете предложить свои любимые сервисы для кросспостинга, автоматизированных публикаций. Все нужные инструменты для оптимизации вашей работы готовы рассмотреть.
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У нас много сторонних проектов, включая проекты рекламодателей. В рамках этого для кандидада существуют возможности роста с доп. доходом.
Как подать резюме
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Напишите нам на [email protected] письмо с названием «SMM, (ваше имя и фамилия)».
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Прикрепите свое резюме.
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Напишите сопроводительное письмо. В нем просьба указать страницы в соцсетях, которые вы вели, и результаты вашей работы по ним. Формат какой угодно: графики, презентации и пр.
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Напишите, какими «твердыми» навыками обладаете в сфере SMM. В каких программах/cервисах привыкли работать (например, Canva, Photoshop, TapLink и т. д.).
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Расскажите, где живете, сколько времени в день (рабочий или выходной) готовы уделять работе. Дистанционно или будете приезжать в офис в Праге?
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Что вам больше всего нравится в вашей работе? В какой соцсети лучше всего разбираетесь?
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Бонусный вопрос (если ответите, будет огромным преимуществом). Покритикуйте наши соцсети, что бы вы сделали по-другому? Чем бы вы занялись в первую очередь?
Друзья, на наши вакансии обычно приходит много откликов! Если мы вам не ответили, то все равно сохранили ваше резюме в базе. Спасибо за понимание.