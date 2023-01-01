Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала

Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
01 февраля
11:13
227
Информационный портал (новости Чехии на русском языке) приглашает на работу SMM-специалиста/таргетолога. Возможны частичная/полная занятость, совмещение, можно дистанционно по Чехии.

Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала

Ожидаем грамотность, широкий кругозор (знание реалий Чехии, чешских инфоповодов и желательно язык минимально B1), любовь к своему делу и наличие кейсов по направлению SMM/таргетинг. 

Обязанности:

  • Распространение новостей и полезных статей 420on через каналы редакции (Инстаграм, ФБ, ВК, YouTube-записи) — форматы и эффективность выбранного формата обсуждаются с вами. Ожидаем проактивности: готовы выслушать вашу оценку текущей работы соцсетей, идеи по улучшению. 

  • Ведение коммьюнити (ответы на активность подписчиков от имени редакции).

  • Коммуникация с рекламодателями, которые хотят разместиться в соцсетях, + выкладка их рекламы, замер эффективности рекламы и отчетность перед ними.

  • Еженедельный брейнсторминг с командой на тему актуальной повестки, идей по улучшению/оптимизации текущей стратегии.

 

Главные для нас KPI:

  • кол-во посетителей, которые перешли на новостной портал из соцсетей 420on;

  • кол-во рекламодателей, которые купили рекламу непосредственно в соцсетях (это важно также для кандидата, т. к. составит часть его дохода);

  • естественно, все это невозможно без роста и развития соцсетей (через рекламу и контент). Поэтому ожидаем, что коллега в сфере SMM сможет предлагать идеи, тестировать их и показывать результаты в цифрах.

 

Большим преимуществом для кандидата будет:

  • Понимание работы рекламного кабинета Фейсбук, создание и запуск таргетированной рекламы в Instagram и Facebook.

Условия работы:

  • Зарплата по результатам собеседования в зависимости от вашей занятости и профуровня (фикс от 10 000 крон за частичную занятость до 20 000 крон за полную + % от рекламных продаж в соцсетях).

  • Сами распределяете рабочую нагрузку в течение дня. Можно совмещать с другой работой.

  • Возможна работа в хорошем офисе в Праге или дистанционно.

  • Желательно OSVČ.

 

Преимущества работы:

  • Понимание руководством задач, проблем и предложений. Мы верим, что в споре рождается истина, поэтому свободно высказываем все, что думаем, в рамках деловой этики.

  • Оплата необходимых сервисов/программ для оптимизации работы. Можете предложить свои любимые сервисы для кросспостинга, автоматизированных публикаций. Все нужные инструменты для оптимизации вашей работы готовы рассмотреть.

  • У нас много сторонних проектов, включая проекты рекламодателей. В рамках этого для кандидада существуют возможности роста с доп. доходом.

 

Как подать резюме

  1. Напишите нам на [email protected] письмо с названием «SMM, (ваше имя и фамилия)».

  2. Прикрепите свое резюме.

  3. Напишите сопроводительное письмо. В нем просьба указать страницы в соцсетях, которые вы вели, и результаты вашей работы по ним. Формат какой угодно: графики, презентации и пр.

  4. Напишите, какими «твердыми» навыками обладаете в сфере SMM. В каких программах/cервисах привыкли работать (например, Canva, Photoshop, TapLink и т. д.).

  5. Расскажите, где живете, сколько времени в день (рабочий или выходной) готовы уделять работе. Дистанционно или будете приезжать в офис в Праге?

  6. Что вам больше всего нравится в вашей работе? В какой соцсети лучше всего разбираетесь?

  7. Бонусный вопрос (если ответите, будет огромным преимуществом). Покритикуйте наши соцсети, что бы вы сделали по-другому? Чем бы вы занялись в первую очередь?

Друзья, на наши вакансии обычно приходит много откликов! Если мы вам не ответили, то все равно сохранили ваше резюме в базе. Спасибо за понимание.



читайте по теме
Assets
01 февраля
13:16
1
Общество
Курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге
Assets
01 февраля
12:40
65
Экономика
Прорыв в переговорах по Сбербанку: власти США продлили освобождение Sberbank CZ от санкций. Люди получат почти все свои деньги обратно
Assets
01 февраля
09:56
462
Культура
Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»
Assets
01 февраля
09:14
337
Общество
Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года
Последние новости:
Assets
01 февраля
13:16
1
Общество
Курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге
Assets
01 февраля
12:40
65
Экономика
Прорыв в переговорах по Сбербанку: власти США продлили освобождение Sberbank CZ от санкций. Люди получат почти все свои деньги обратно
Assets
01 февраля
09:56
462
Культура
Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»
Assets
01 февраля
09:14
337
Общество
Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года
Assets
01 февраля
08:34
961
Политика
«Администрация президента Чехии вела деятельность в серой зоне»: Петр Павел не исключает возбуждения уголовного дела
Assets
31 января
20:09
1793
Общество
Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне
Assets
31 января
19:57
825
Экономика
В прошлом году Чехия сократила импорт российского газа с 97 до 4%
Assets
31 января
17:54
930
Общество
Неограниченный интернет за 199 крон? Не попадайтесь на удочку мошенников
Assets
31 января
14:42
567
Общество
ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии
Assets
31 января
14:00
635
Общество
Несправедливый учитель? В феврале в Праге заслушают других свидетелей по делу убийцы преподавателя


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес