ФОТО: курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге

Несколько десятков курьеров компании Wolt собрались на Вацлавской площади в Праге утром 1 февраля. Они проводили демонстрацию против изменений в оплате труда и сокращения гонораров.

Организаторы акции протеста заявили, что компания в одностороннем порядке изменила систему вознаграждения, в результате чего большинство курьеров стали получать за доставку еды на 20% меньше. По их словам, с учетом инфляции доходы курьеров снизились в среднем на 50%.

Утром 1 февраля несколько десятков курьеров компании Wolt провели на Вацлавской площади в Праге демонстрацию за улучшение условий оплаты труда. Участвующие в акции курьеры построили пирамиду из своих фирменных сумок и рюкзаков.

Некоторые из них несли транспаранты с лозунгами «Курьер — не раб» или «Wolt = несчастье». Многие из них держали свистки и скандировали лозунги, такие как «Курьер — не баран».

Организаторы протеста объявили однодневную забастовку в среду, чтобы выразить свое недовольство отношением компании. По их словам, компания регулярно снижает размер возмещения, который курьеры видят в мобильном приложении перед принятием заказа. Они также возмущены тем, что курьерам стали некорректно начислять километраж, который они проезжают.

После полудня протестующие планируют передать петицию со своими требованиями представителям компании в ее штаб-квартире в Праге 7. Один из протестующих рассказал, что система оплаты труда изменилась на прошлой неделе. По его словам, раньше фиксированная цена за заказ составляла около 60–70 крон, плюс к тому цена увеличивалась в зависимости от расстояния, которое проехал курьер.

Протестующие обеспокоены тем, что теперь за два заказа от одной и той же компании они будут получать плату, как за один, и в своей петиции требуют два вознаграждения за дублирование заказов.

Технологический стартап Wolt был основан в 2014 году в Финляндии. В настоящее время он работает в 23 странах. Компания Wolt вышла на чешский рынок пять лет назад и сейчас время работает в 20 городах. В Чешской Республике аналогичным бизнесом занимаются такие компании по доставке, как Dáme jídlo и Bolt.

Источник: novinky.cz

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