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В Чехии зачисление украинцев в начальные школы и детские сады будет проходить с июня до середины июля

В Чехии зачисление украинцев в начальные школы и детские сады будет проходить с июня до середины июля

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
02 февраля
09:31
139
​Запись украинских детей в детские сады и первые классы начальной школы в Чехии в этом году будет проходить с 1 июня по 15 июля. Конкретная дата зачисления в сентябре для поступления в детский сад и первый класс будет установлена директором школы.

В Чехии зачисление украинцев в начальные школы и детские сады будет проходить с июня до середины июля

Организация специального зачисления для детей беженцев не является обязательной. Если директор школы не объявляет об этом, для всех детей действует общий срок. Это следует из методологии, подготовленной Министерством образования (MŠMT) и опубликованной на его сайте edu.

По данным Министерства образования, в отношении зачисления украинских беженцев в чешские школы действуют те же правила, что и в отношении зачисления чешских детей иностранцев. Исключением является дата зачисления.

Заявление о приеме украинского ребенка в детский сад подается законным представителем ребенка лично, по почте или по электронной почте с электронной подписью. Помимо прочего, для определения зоны охвата необходимо предоставить визовый документ ребенка и договор аренды или другое доказательство наличия жилья. Ни ребенок, ни его представитель не обязаны лично присутствовать при зачислении в школу.

Детские сады и начальные школы отдают предпочтение детям из районов проживания. В случае, если мощности учреждения для них недостаточно, вопрос о приеме решается путем лотереи.

В 2023/24 учебном году законный представитель должен зарегистрировать для обязательного дошкольного образования ребенка, который находится в Чешской Республике более трех месяцев и достигнет пятилетнего возраста до конца августа этого года.

Дети, родившиеся в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года, должны приступить к занятиям в начальной школе в сентябре этого года. Рядом с ними займут свои места семилетние дети, получившие отсрочку в прошлом году. В исключительных случаях родители также могут зачислить в школу своих детей, которые начинают учиться в возрасте пяти лет.

Источник: novinky.cz

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