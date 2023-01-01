Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
ФОТО: в пражском зоопарке родился первый в Европе панголин

ФОТО: в пражском зоопарке родился первый в Европе панголин

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
02 февраля
13:18
236
В четверг, 2 февраля, в Пражском зоопарке родился детеныш панголина. Директор зоопарка Мирослав Бобек сказал, что это первый панголин, родившийся в Европе.

ФОТО: в пражском зоопарке родился первый в Европе панголин

Эти животные находятся под критической угрозой исчезновения, обитая в естественных условиях в Азии от Непала до Мьянмы и от южного Китая до Тайваня. Пражский зоопарк — второй в Европе, где разводят панголинов.

Самка Run Hou Tang родила 135-граммового ребенка в четверг около 16:00. "Больше всего он похож на еловую шишку", - описал новое пополнение директор зоопарка Троя.

Zoo Praha představila veřejnosti luskouny

Существует восемь видов панголинов. Некоторые из них живут в Азии, другие - в Африке. В традиционной китайской медицине считается, что чешуйки, защищающие их тело, обладают целебным эффектом. Именно поэтому чешуйчатые являются целью для контрабандистов.

Кератиновые чешуйки обеспечивают защиту от хищников для этих ночных существ. При угрозе чешуйчатые сворачиваются и прячут незащищенные части своего тела, особенно брюшко и голову, внутрь шара. При рождении чешуя молодых особей мягкая и бледная. Но в течение нескольких дней она темнеет и твердеет. В мире есть только два зоопарка, где эти животные успешно размножаются, пишет Пражский зоопарк на своем сайте.

Пражский зоопарк приобрел пару панголинов в апреле прошлого года у Тайбэйского зоопарка благодаря партнерскому соглашению между Прагой и тайваньской столицей.

Luskoun krátkoocasý - lexikon zvířat

Разведение панголинов довольно трудоемко, в основном из-за обеспечения достаточного количества подходящей пищи. В дикой природе они используют свои сильные когти для раскапывания муравейников и термитников в поисках пищи. Затем они выбирают добычу своими липкими языками. В зоопарке дневной рацион одного панголина включает 100 граммов личинок пчел, мучных червей, смесь для насекомоядных, яблоко, яичный желток, почву и другие ингредиенты.

Источник: idnes.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
29 января
10:41
828
Общество
ФОТО: в Злинском зоопарке родился детеныш тапира
Assets
27 января
11:30
1925
Общество
В пражском зоопарке умер слоненок
Assets
13 января
19:40
1051
Общество
Пражский зоопарк возобновил разведение кистеухих свиней
Assets
28 декабря
20:53
1569
Общество
В Чехии из зоопарка сбежала рысь
Последние новости:
Assets
02 февраля
15:22
21
Общество
Андрей Воронин взломал чешскую визовую систему и заработал 850 миллионов крон
Assets
02 февраля
14:02
153
Культура
Куда пойти с 4 по 10 февраля: концерты Монеточки, Кейко Мацуи и другие мероприятия в Чехии
Assets
02 февраля
12:26
290
Экономика
«Экономим, но этого мало». Треть чехов испытывают острую нехватку средств
Assets
02 февраля
10:41
567
Политика
Петр Павел: НАТО следует рассмотреть вопрос о поставке истребителей Украине
Assets
02 февраля
09:31
338
Общество
В Чехии зачисление украинцев в начальные школы и детские сады будет проходить с июня до середины июля
Assets
02 февраля
08:21
913
Экономика
В Чехии с февраля дорожают школьные обеды
Assets
01 февраля
19:35
2694
Экономика
Минтруда Чехии: украинцы смогут претендовать на те же пособия, что и чехи
Assets
01 февраля
18:31
684
Экономика
Оборот чешского интернет-магазина Rohlík.cz в прошлом году составил почти 14 млрд крон
Assets
01 февраля
18:09
991
Общество
Суд рассмотрит заявления организатора антиправительственных митингов о ядерной атаке Чехии на Россию
Assets
01 февраля
13:16
1793
Общество
ФОТО: курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес