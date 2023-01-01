ФОТО: в пражском зоопарке родился первый в Европе панголин

В четверг, 2 февраля, в Пражском зоопарке родился детеныш панголина. Директор зоопарка Мирослав Бобек сказал, что это первый панголин, родившийся в Европе.

Эти животные находятся под критической угрозой исчезновения, обитая в естественных условиях в Азии от Непала до Мьянмы и от южного Китая до Тайваня. Пражский зоопарк — второй в Европе, где разводят панголинов.

Самка Run Hou Tang родила 135-граммового ребенка в четверг около 16:00. "Больше всего он похож на еловую шишку", - описал новое пополнение директор зоопарка Троя.

Существует восемь видов панголинов. Некоторые из них живут в Азии, другие - в Африке. В традиционной китайской медицине считается, что чешуйки, защищающие их тело, обладают целебным эффектом. Именно поэтому чешуйчатые являются целью для контрабандистов.

Кератиновые чешуйки обеспечивают защиту от хищников для этих ночных существ. При угрозе чешуйчатые сворачиваются и прячут незащищенные части своего тела, особенно брюшко и голову, внутрь шара. При рождении чешуя молодых особей мягкая и бледная. Но в течение нескольких дней она темнеет и твердеет. В мире есть только два зоопарка, где эти животные успешно размножаются, пишет Пражский зоопарк на своем сайте.

Пражский зоопарк приобрел пару панголинов в апреле прошлого года у Тайбэйского зоопарка благодаря партнерскому соглашению между Прагой и тайваньской столицей.

Разведение панголинов довольно трудоемко, в основном из-за обеспечения достаточного количества подходящей пищи. В дикой природе они используют свои сильные когти для раскапывания муравейников и термитников в поисках пищи. Затем они выбирают добычу своими липкими языками. В зоопарке дневной рацион одного панголина включает 100 граммов личинок пчел, мучных червей, смесь для насекомоядных, яблоко, яичный желток, почву и другие ингредиенты.

Источник: idnes.cz

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