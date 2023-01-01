Андрей Воронин взломал чешскую визовую систему и заработал 850 млн крон

Начался судебный процесс по делу о беспрецедентной атаке на визовую систему Чехии. Обвиняемыми выступают 12 человек — русские и вьетнамцы, проживающие в Праге. Они получали сотни тысяч крон за место в листе ожидания.

Один из обвиняемых, Андрей Воронин, долгие годы жил обычной жизнью обеспеченного русского в Праге. Уроженец Новосибирска приехал в Чехию с родителями и братом, снял квартиру в новостройке у Влтавы и занялся бизнесом.

36-летнего мужчину полиция вычислила в 2018 году благодаря информации от секретных служб. Его обвинили во взломе визовой системы, через которую вьетнамцы обращались в посольство в Ханое за разрешением на пребывание в Чехии.

Ущерб от его деятельности оценивается в 853 млн крон. Теперь Андрею Воронину, его семье и семи предполагаемым вьетнамским сообщникам предъявлены обвинения в нескольких преступлениях.

Воронин пытался избежать внимания общественности перед началом судебного процесса на этой неделе. «Я не чувствую себя виноватым», — сказал он. Воронин отказался отвечать на вопросы судьи, попросил провести процесс без него и быстро покинул зал суда.

С 2009 года вьетнамцы подавали заявления на чешские визы в электронном виде, через систему под названием Visapoint. Это должно было покончить с очередями у посольства Чехии в Ханое, где хорошие места в листе ожидания можно было купить только через местную мафию.

По версии обвинения, Андрею Воронину впервые удалось взломать систему записи для выдачи виз в 2015 году.

Андрей Воронин и его брат Александр, выпускник факультета математики и физики в Праге, смогли обойти систему довольно легко: они использовали компьютерную программу, разработанную Андреем, которая «проталкивала» через систему те заявления на визу, которые выбирали братья.

Программа также отменяла код CAPTCHA — проверку на то, что система общается с живым человеком. Другая программа смогла сделать так, что веб-приложение, через которое подавалось заявление, оказалось недоступным для обычных заявителей.

Благодаря этому Воронины, по данным полиции, смогли регистрировать для подачи заявления на визу тех вьетнамцев, которые заплатили им заранее. В документах описывается, как они собирали деньги через посредников, которыми были вьетнамцы, давно живущие в Чехии.

Плата за успешную подачу заявления на визу составляла 15 000 евро — примерно 380 000 крон. Общий итог за четыре года: 2 990 заявлений на визу, заработано 853 млн крон.

Интерес к жизни и работе в Чехии тогда был огромным, ежегодно до 15 000 вьетнамцев обращались за визами.

Александр Воронин признался в суде, что оказывал платные услуги заявителям на визу. «Но я не согласен, что это было сделано с плохой целью», — сказал Александр Воронин, который был единственным членом семьи, предоставившим суду развернутое заявление.

Сообщения о том, что визовая система подвержена манипуляциям, регулярно поступали от Информационной службы безопасности политикам в период с 2013 по 2016 год. В публичном годовом отчете служба контрразведки описала, как кто-то наживается на выдаче виз.

В 2017 году госдепартамент закрыл электронную систему и заменил ее записью по телефону. Те, кто хотел получить визу, должны были позвонить по специальной линии в Ханое.

Однако Андрей Воронин справился и с этим. Согласно обвинительному заключению, из сотен SIM-карт, USB-микрокомпьютеров и другого оборудования он соорудил самодельную телефонную станцию, которая использовалась для бомбардировки линии посольства Чехии звонками из его пражской квартиры.

«АТС перегрузила номер настолько, что линия посольства была постоянно занята», — пояснила в суде прокурор Петра Ульрихова.

Организация сделок, передача миллионов крон наличными и списков счастливчиков происходила в торговом центре «Зличин» на окраине Праги.

Александр Воронин перед встречами с посредниками переодевался в другую одежду, чтобы запутать возможные группы наблюдения. Андрей же наблюдал за встречами в кафе издалека, чтобы вовремя обнаружить что-либо подозрительное. В общении с вьетнамцами, особенно через Viber, они использовали вымышленные имена Лукаш Блаха и Лукаш Валента.

Нейла Воронина, мать обвиняемых братьев (она также предстала перед судом), отрицала свою причастность к преступлениям. По данным полиции, она, как и отец Ворониных Владимир, была менеджером группы. Они занимались банковскими счетами и управляли квартирами, которые семья купила на деньги вьетнамцев. Девушка Андрея, Кристина Новикова, в свою очередь покупала комплектующие для сборки оборудования и помогала братьям с различными другими услугами.

«Я не согласна с обвинением, потому что я ничего не совершала», - сказала Нейла Воронина, добавив, что из-за обвинения она принимает антидепрессанты. Она не захотела отвечать на вопросы суда и прокурора, как и ее муж Владимир. «Я не согласен абсолютно ни с чем из того, в чем меня обвиняют», — сказал он. Девушка Андрея Кристина Новикова также отрицает все обвинения. Обвиняемые вьетнамцы, которые живут в Чехии уже несколько десятилетий, в суде заявили: «Мы были просто визовыми посредниками и переводчиками».

Источник: seznamzpravy.cz

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