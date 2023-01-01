В пражском отеле нашли убитую женщину. Полиция опубликовала фото подозреваемого

Полиция Праги разыскивает 42-летнего Петра Крауса, которого подозревают в убийстве женщины в отеле. Он может быть вооружен и опасен.

По версии криминалистов, убийство произошло в субботу, 4 февраля, в отеле в Праге. Затем мужчина уехал на автомобиле Škoda Scala с регистрационным номером 5L7 9685 в неизвестном направлении. Он может передвигаться по всей Чехии, а мог уехать за границу, сообщили в полиции.

«Разыскиваемый человек вооружен и опасен, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь его задержать или иным образом связаться с ним. Если вы его видели или знаете, где он может быть, позвоните по номеру 158», — сказал представитель полиции Ян Рыбански.

Полиция пока не хочет предоставлять никакой дополнительной информации.

Подозреваемый проживает в поселке Лазни Либверда (Либерецкий край), рост 190 сантиметров, у него стройная, спортивная фигура. Волосы короткие, выбриты по бокам.

Источник: novinky.cz

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