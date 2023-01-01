Неизвестный мужчина размахивал пистолетом в пражском метро. Пассажиры вызвали полицию

​В пятницу, 3 февраля, несколько испуганных пассажиров обратились в полицию по линии экстренной помощи, утверждая, что в пражском метро кто-то размахивает пистолетом. Полицейским не удалось поймать мужчину там, и поэтому они начали его розыск.

Неизвестный ехал в метро с женщиной. В какой-то момент на платформе станции метро “Градчанская” (линия А) он достал из-за пояса пистолет и начал размахивать им в направлении поезда метро. Затем он снова спрятал оружие и ушел.

"Его поступок не остался без реакции, оператор на линии 158 получил несколько сообщений от испуганных свидетелей. Патрули полиции немедленно выехали на место происшествия, но, к сожалению, не поймали мужчину даже в местах выхода из метро", - сказал представитель полиции Ян Рыбански.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлены подозреваемый и его спутница, которую он, по всей видимости, знал. Информацию об их личности можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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