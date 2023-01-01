Анна 20 лет работала архитектором в Украине. Сейчас она применяет свои знания в Чехии

Война между Россией и Украиной продолжается уже почти год. Чешское телевидение рассказывает истории тех, кто потерял свои дома из-за российской агрессии. Анна Водяницкая — одна из сотен тысяч беженцев, успешный архитектор. Она покинула родину вместе с детьми.

Водяницкая 20 лет проработала старшим архитектором, строя универмаги и жилые комплексы в Украине. Уже на второй день войны ей пришлось уехать вместе с детьми. Теперь она начинает работать с нуля в своей области — в новой стране и на новом языке. «Я еще не знаю всех строительных норм. Вот почему я только начинаю работать проектировщиком, но я очень счастлива, что могу это делать», — говорит она.

Большую часть своего рабочего времени Анна проводит в офисе и вместе с чешскими коллегами занимается различными проектами. «У нее было очень интересное портфолио с точки зрения опыта и того, что она сделала в своей работе в Украине, поэтому мы взяли ее и дали ей шанс, как любому новому коллеге. И она справилась и стала частью команды», — сказал Радек Прохазка, управляющий директор компании Prochazka & Partners.

Вечером Анна возвращается домой к детям. Это единственное, что не изменилось в ее жизни после 24 февраля. «Мы чувствуем себя как дома, потому что находимся здесь уже долгое время. Мы здесь учимся и живем. И чехи теперь нам как родные», — говорит ее сын Денис.

Они мечтают, чтобы российская агрессия против Украины прекратилась. Затем Анна хотела бы принять участие в восстановлении своей страны.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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