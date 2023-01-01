Бывший ресторан «Богемия» в Праге вновь открылся после масштабной реконструкции

Бывший ресторан «Богемия» на территории Пражского выставочного комплекса подвергся полной и очень сложной реконструкции с целью сохранения его исторического характера.

Здание бывшего пльзеньского ресторана 1891 года теперь открыто для публики и будет использоваться для различных целей, таких как конференции, выставки, показы мод, камерные концерты и другие культурные мероприятия или общественные и деловые встречи.

«Посетители Выставочного центра и парка Стромовка до сих пор могли видеть печальное зрелище полуразрушенного и закрытого здания бывшего ресторана «Богемия». Теперь мы восстановили это историческое здание в его прежней красоте, и я рад, что скоро мы откроем новое представительное и изысканное пространство для проведения различных мероприятий. Таким образом, ресторан «Богемия» пополнит список инвестиционных проектов, которые мы реализовали в этом районе. А в ближайшие годы к ним присоединятся реконструированный Спиральный театр, Лапидарий и, прежде всего, символ всего выставочного центра — Промышленный дворец», - комментирует Павел Выгнанек, заместитель мэра Праги.

Здание «Богемия» изначально было построено как ресторан в рамках Юбилейной выставки в 1891 году, поэтому оно является одним из старейших зданий на территории выставочного комплекса. Говорят, что первым арендатором ресторана был отельер и ресторатор Вацлав Петцольд, под чьим именем ресторанный павильон занесен в список памятников. В последующие годы, вплоть до второй половины 20-го века, «Богемия» продолжала служить в качестве ресторана.

В настоящее время здание подверглось комплексной реставрации по проекту архитектурного бюро SGL PROJEKT s.r.o.. Строительные работы проводила компания Subterra a.s. Общий бюджет работ по реконструкции составил 87,7 млн крон.

Здание предлагает на первом этаже просторный зал для проведения общественных и культурных мероприятий, показов мод, камерных концертов, пресс-конференций и других событий различной направленности. Два зала на верхнем этаже также доступны будущим посетителям для проведения деловых встреч или презентаций продукции и услуг. Здесь также имеется современная кухня с оборудованием для удовлетворения самых взыскательных потребностей в сфере общественного питания, а на верхнем этаже расположена еще одна профессиональная кухня меньшего размера для тех случаев, когда все помещения здания используются одновременно. Вместимость здания составляет 164 человека.

Источник: praha.eu

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