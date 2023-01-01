Автовокзал «Черный мост» в Праге изменит свой облик

​Депутаты городского совета Праги одобрили концепцию нового дизайна автобусного терминала «Черный мост», подготовленную студией re:architekti совместно с другими экспертами.

Концепция предлагает наиболее подходящее долгосрочное транспортное решение для терминала, которое превратит его в приятное, понятное, безопасное и комфортное место.

Ежедневно терминалом Černý Most пользуются около 50 000 пассажиров. Это важный пересадочный узел между линией метро B, автобусными линиями городского, пригородного и междугороднего транспорта и автостоянкой P+R вместимостью 850 автомобилей. Нынешний дизайн терминала устарел, а переход между платформами затруднен.

Пражский городской совет уже принял решение о строительстве нового вокзала и поэтому поручил Институту планирования и развития столицы задачу по планированию терминала. Многопрофильная команда под руководством компании re:architects выиграла тендер.

«Жители пражских спальных районов заслуживают, чтобы вокруг них была современная и красивая среда. Жаль, что никто не обратил на это внимание раньше. Терминалом Černý Most ежедневно пользуются десятки тысяч людей, которым совсем не комфортно в такой обстановке. Цель концептуального исследования - предложить наиболее подходящее долгосрочное решение для автовокзала», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.

Задача реконструкции — создать привлекательное место с площадью, магазинами, деревьями и транспортным терминалом, который будет удобен для жителей района, пассажиров, пересаживающихся на другие автобусы, а также посетителей торговых центров, расположенных рядом с терминалом.

Полная реконструкция должна начаться в течение 10 лет. Оперативные меры будут вводить постепенно, чтобы добиться хотя бы временного улучшения состояния терминала. В их числе уже начатое постепенное восстановление конструкции моста, что продлит срок его службы на 10–15 лет, и установка новой информационной системы на автобусных остановках.

Источник: praha.eu

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