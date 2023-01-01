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ФОТО: Староста пражского района похвастался «отремонтированной» лестницей. Люди заметили халтуру

ФОТО: Староста пражского района похвастался «отремонтированной» лестницей. Люди заметили халтуру

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
07 февраля
13:36
193
Мэр Праги 15 Михал Фишер (ODS) дал распоряжение отремонтировать травмоопасную лестницу у торгового центра Taškent. Когда работы были завершены, он поделился фотографией «свежего ремонта» в социальных сетях, однако вместо восторга последовала критика. Один из пользователей даже назвал это вопиющей халтурой.

ФОТО: Староста пражского района похвастался «отремонтированной» лестницей. Люди заметили халтуру

«Лестница у торгового центра Taškent отремонтирована. Все готово, как я и обещал в начале января. Я благодарю Property Taškent за выполнение нашей устной договоренности, я очень это ценю», — написал Михал Фишер (ODS), староста Праги 15, в своем профиле на Facebook. Однако, когда он загрузил этот пост на свой профиль в Facebook, критики начали писать сообщения вроде этого: 

«Господин староста, вы нас за кого держите? Я родом из глубокой деревеньки в Чехии, и даже там они в состоянии сделать ремонт так, чтобы было похоже на цивилизацию. Это позор, выглядит по-свински», — оценила в своем комментарии работу рабочих Ева Сомерличка. 

«Вы бы хотя бы тротуар отремонтировали, а лестницу я бы смог починить за полдня. Это шутка какая-то. Вы даже не смогли убрать мусор там, где сделали фотографию», — написал Томаш Йонак. 

Однако фактически ремонт лестницы не стоил району ни копейки. 

«Часть лестницы находится на территории тц Taškent, поэтому мы заключили соглашение. Муниципальный район не может инвестировать деньги в ремонт чужой территории, поэтому я обратился в компанию Property Tashkent, которая владеет участком, чтобы узнать, смогут ли они побыстрее исправить ситуацию. Я обратился к ним за помощью», — объяснил староста. С компанией стоимость ремонта они не обсуждали.

«Критика всегда была, есть и будет. Всем не угодишь. Не знаю почему, по крайней мере, теперь нет угрозы травмироваться. Люди имеют право на критику. Если они знают, как лучше сделать по-другому, я буду рад выслушать. Знаю, что это не идеальное решение, но, предполагая, что на участке будет вестись дальнейшее строительство, я посчитал ненужным вкладывать дополнительные ресурсы в ремонт», — объяснил Фишер свою точку зрения. 

По словам мэра, владелец здания планирует снести весь торговый центр и заменить его жилым домом с двумя этажами гаражной парковки и двумя этажами магазинов, ресторанов или, к тому же, приемных кабинетов врачей. 
 

Источник: prazska.drbna.cz

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