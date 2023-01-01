Мужчина, которого полиция подозревала в убийстве женщины в пражском отеле, найден мертвым

​В одном из отелей Вроцлава (Польша) найден мертвым мужчина из Чехии, которого подозревают в убийстве женщины в отеле в Праге, сообщила полиция.

«Сегодня днем ​​в одном из отелей польского Вроцлава было обнаружено тело гражданина Чехии без признаков жизни. Скорее всего, это разыскиваемый 42-летний мужчина. Мы сотрудничаем с польскими коллегами», — написали чешские полицейские в Twitter.

Как уже сообщал 420on, мужчину подозревают в убийстве женщины в одном из пражских отелей, которое произошло 4 февраля. Полиция заявила, что преступник может быть вооружен и опасен. Автомобиль, на котором он предположительно покинул место преступления, был найден в Брно в понедельник, 6 февраля.

Источник: novinky.cz

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