Аноним сообщил о бомбе в офисе 420on, пражских окружных судах, полицейских участках и аэропорту в Праге

На адрес редакции 420on пришло письмо на чешском языке со следующим содержанием:
«В вашем офисном здании заложена взрывчатка. Скоро все умрут.
Сообщаю также, что мы заложили взрывчатку по всей Праге. Например, в пражской ратуше, в пражском аэропорту и во всех окружных судах Праги.
Мы также установили взрывчатку во всех отделениях полиции в Праге.
Скоро вы все умрете.»
Спешим успокоить, что все члены редакции на данный момент в порядке. Обыск в офисе не подтвердил наличия бомбы, однако у 420on нет достоверной информации на предмет остальных угроз от анонима. Мотивы также пока остаются неизвестными.
Полиция уже расследует дело. Просим читателей проявить особую осторожность и сообщать в полицию (номер 158) о любых подозрительных вещах, найденных в общественных местах, а также о подобных мейлах с угрозами.
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Что еще можно делать на 420on:
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