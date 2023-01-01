Аноним сообщил о бомбе в офисе 420on, пражских окружных судах, полицейских участках и аэропорту в Праге

Вчера вечером на электронный адрес редакции пришло письмо с угрозами от анонимного пользователя. Полиция ведет расследование.

На адрес редакции 420on пришло письмо на чешском языке со следующим содержанием:

«В вашем офисном здании заложена взрывчатка. Скоро все умрут. Сообщаю также, что мы заложили взрывчатку по всей Праге. Например, в пражской ратуше, в пражском аэропорту и во всех окружных судах Праги. Мы также установили взрывчатку во всех отделениях полиции в Праге. Скоро вы все умрете.»

Спешим успокоить, что все члены редакции на данный момент в порядке. Обыск в офисе не подтвердил наличия бомбы, однако у 420on нет достоверной информации на предмет остальных угроз от анонима. Мотивы также пока остаются неизвестными.

Полиция уже расследует дело. Просим читателей проявить особую осторожность и сообщать в полицию (номер 158) о любых подозрительных вещах, найденных в общественных местах, а также о подобных мейлах с угрозами.

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Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

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