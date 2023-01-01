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Помогите найти: В Праге разыскивают украинского мальчика, который пропал 8 февраля

Помогите найти: В Праге разыскивают украинского мальчика, который пропал 8 февраля

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 февраля
16:59
388
Потерявшего ребенка зовут Давид Романенко. По непроверенным данным ребенок может быть с отцом, местонахождение неизвестно. Достоверных сведений у полиции еще нет. Всех, кому известны обстоятельства пропажи ребенка или его местонахождение, просят звонить в полицию по номеру 158.

Помогите найти: В Праге разыскивают украинского мальчика, который пропал 8 февраля

 

 

Давид Романенко 2016 года рождения — выглядит на свой возраст. Постоянно проживал в районе Прага 3. Внешний вид: рост мальчика около 115-125 см, светлые волосы и голубые глаза.



 

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