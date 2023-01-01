Беженцам из Украины в Чехии помогут мобильные офисы, где они смогут получить паспорт или водительские права

Правительство Украины направило в Чехию мобильных сотрудников иммиграционной службы для обработки документов. Они будут работать в специальных мобильных офисах. Услуга предназначена для беженцев, которые находятся здесь длительное время.

Пять машин, компьютер и камера — Государственная миграционная служба Украины отправила их в Чехию на днях. Пилотный проект начат в монастыре в Лоденицах недалеко от Праги.

«Мы получаем документы, вносим данные в Единый государственный демографический реестр. Затем эти электронные данные обрабатываются в Украине представителями миграционной службы», — рассказала начальник паспортной службы Анастасия Кузьмицкая.

В микроавтобусах украинцы смогут запросить выдачу или продление документов, в том числе паспортов и водительских прав. Готовые документы, отправленные из Украины, они также смогут забрать в мобильных офисах. Из Киева прибыли десятки женщин-чиновников.

«Мы чувствуем себя здесь в безопасности. Мы настроены на то, чтобы помочь украинцам», — сказала одна из участниц проекта.

«Я не могу точно сказать, как долго мы будем здесь, но я планирую сделать как можно больше за это время», — сказала еще одна чиновница.

Мобильные офисы сначала будут перемещаться по Праге. Сервис уже работает в Польше, где чиновники есть в трех городах. Интерес к мобильным офисам высок. Ежедневно они обрабатывают до 1 500 запросов на получение документов. В Чехии ожидается около 200 запросов в день.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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