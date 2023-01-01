В Чехии водитель грузовика ехал 20 часов без перерыва, его поймали на шоссе D52

Водитель иностранного грузовика, пойманный полицией на трассе D52 в Бржецлавском районе, провел за рулем без перерыва более двадцати часов. Патруль проверял данные о его вождении по тахографу.

«За прошедшие 28 дней иностранец совершил 36 нарушений правил, 6 из которых отнесены к категории наиболее серьезных. Более двадцати часов непрерывного вождения вызывали особую тревогу», — сказал представитель полиции Давид Халупка.

«Полицейские из Микулова не помнят столь значительного нарушения максимального времени вождения. Именно поэтому они наложили максимальную сумму залога в сто тысяч крон на перевозчика, у которого даже нет европейской лицензии на автомобильные перевозки», — добавил Халупка.

Полицейские отмечают, что усталость водителя является существенным фактором риска дорожно-транспортных происшествий. «Даже водители легковых автомобилей, у которых в машине нет тахографа, не должны недооценивать полноценный отдых перед вождением в своих интересах», — добавил Халупка.

Источник: brnensky.denik.cz

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