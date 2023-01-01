Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии водитель грузовика ехал 20 часов без перерыва, его поймали на шоссе D52

В Чехии водитель грузовика ехал 20 часов без перерыва, его поймали на шоссе D52

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
12 февраля
09:45
1154
Водитель иностранного грузовика, пойманный полицией на трассе D52 в Бржецлавском районе, провел за рулем без перерыва более двадцати часов. Патруль проверял данные о его вождении по тахографу.

В Чехии водитель грузовика ехал 20 часов без перерыва, его поймали на шоссе D52

«За прошедшие 28 дней иностранец совершил 36 нарушений правил, 6 из которых отнесены к категории наиболее серьезных. Более двадцати часов непрерывного вождения вызывали особую тревогу», — сказал представитель полиции Давид Халупка.

«Полицейские из Микулова не помнят столь значительного нарушения максимального времени вождения. Именно поэтому они наложили максимальную сумму залога в сто тысяч крон на перевозчика, у которого даже нет европейской лицензии на автомобильные перевозки», — добавил Халупка.

Полицейские отмечают, что усталость водителя является существенным фактором риска дорожно-транспортных происшествий. «Даже водители легковых автомобилей, у которых в машине нет тахографа, не должны недооценивать полноценный отдых перед вождением в своих интересах», — добавил Халупка.

Источник: brnensky.denik.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
06 февраля
17:18
11690
Жизнь
Cовет страхового агента: 5 ДТП, когда страховка в Чехии не оплатит вам ущерб. Что делать?
Assets
05 февраля
10:09
3145
Экономика
Автобазар в Чехии задолжал людям миллионы за роскошные автомобили
Assets
01 февраля
18:14
7481
Авто
Какой штраф получит водитель в Чехии за превышение скорости?
Assets
30 января
17:33
3900
Экономика
Škoda Auto в Чехии ограничивает производство, отменяя некоторые смены на заводе
Последние новости:
Assets
12 февраля
09:21
1192
Общество
Беженцам из Украины в Чехии помогут мобильные офисы, где они могут получить паспорт или водительские права
Assets
11 февраля
18:08
877
Общество
Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше
Assets
11 февраля
16:58
1608
Общество
«Наверное, мы сразу на фронт пойдем» — как проходит военная подготовка украинцев в Чехии
Assets
11 февраля
09:15
2736
Экономика
Европа снижает цены, а в Чехии январский рекорд по инфляции
Assets
10 февраля
20:29
2407
Общество
Россия объявила в розыск журналистку и антивоенную активистку, живущую в Праге
Assets
10 февраля
19:42
3318
Политика
Представитель Чехии при НАТО: Россия потрясена тем, что делает Чехия в последние месяцы
Assets
10 февраля
16:59
2444
Общество
Помогите найти: в Праге разыскивают украинского мальчика, который пропал 8 февраля
Assets
10 февраля
12:56
1627
Общество
МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию
Assets
10 февраля
11:38
2167
Общество
Бухгалтера школы в Чехии осудили за растрату: она поверила интернет-мошеннику и послала ему почти 15 млн крон
Assets
10 февраля
09:58
1045
Экономика
Инфляция в Чехии в январе выросла до 17,5%


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес