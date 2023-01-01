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ФОТО: в пражских Вршовицах из-за оползня обрушилась часть дороги вместе с домом и машинами

ФОТО: в пражских Вршовицах из-за оползня обрушилась часть дороги вместе с домом и машинами

Партнер рубрики:
Новости 420on
14 февраля
08:10
774
​Вечером 13 февраля на улице На Краловце в пражском районе Вршовице из-за оползня обрушилась часть дороги и двухэтажное нежилое здание, предназначенное под снос. Также под откос скатились три автомобиля. Судя по всему, в здании никого не было. Пражские пожарные сообщили об этом в Twitter.

ФОТО: в пражских Вршовицах из-за оползня обрушилась часть дороги вместе с домом и машинами

Кинологи муниципальной полиции несколько раз обыскали завалы после обрушения, но никого там не нашли, сообщили пожарные. На место происшествия прибыли работники Пражской компании водоснабжения и канализации (PVK) и Технического управления коммуникаций (TSK), добавил пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.

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Вместе со склоном обрушилась обочина и часть тротуара, в результате чего два автомобиля и микроавтобус скатились вниз по склону.

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«Пожарные вытащили легковые автомобили, сегодня утром они будут вытаскивать микроавтобус с помощью специального оборудования», — сказал пресс-секретарь. Микроавтобус перевернулся во время оползня.

Источник: novinky.cz

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