ФОТО: в пражских Вршовицах из-за оползня обрушилась часть дороги вместе с домом и машинами

​Вечером 13 февраля на улице На Краловце в пражском районе Вршовице из-за оползня обрушилась часть дороги и двухэтажное нежилое здание, предназначенное под снос. Также под откос скатились три автомобиля. Судя по всему, в здании никого не было. Пражские пожарные сообщили об этом в Twitter.

Кинологи муниципальной полиции несколько раз обыскали завалы после обрушения, но никого там не нашли, сообщили пожарные. На место происшествия прибыли работники Пражской компании водоснабжения и канализации (PVK) и Технического управления коммуникаций (TSK), добавил пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.

Вместе со склоном обрушилась обочина и часть тротуара, в результате чего два автомобиля и микроавтобус скатились вниз по склону.

«Пожарные вытащили легковые автомобили, сегодня утром они будут вытаскивать микроавтобус с помощью специального оборудования», — сказал пресс-секретарь. Микроавтобус перевернулся во время оползня.

Источник: novinky.cz

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