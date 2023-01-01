ФОТО: в пражских Вршовицах из-за оползня обрушилась часть дороги вместе с домом и машинами

Кинологи муниципальной полиции несколько раз обыскали завалы после обрушения, но никого там не нашли, сообщили пожарные. На место происшествия прибыли работники Пражской компании водоснабжения и канализации (PVK) и Технического управления коммуникаций (TSK), добавил пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.
Вместе со склоном обрушилась обочина и часть тротуара, в результате чего два автомобиля и микроавтобус скатились вниз по склону.
«Пожарные вытащили легковые автомобили, сегодня утром они будут вытаскивать микроавтобус с помощью специального оборудования», — сказал пресс-секретарь. Микроавтобус перевернулся во время оползня.
Источник: novinky.cz
420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.
Что еще можно делать на 420on:
Играть в игры для изучения чешского языка
Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
Вступите в группу Facebook