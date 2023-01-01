В Чехии мужчины арендовали автомобили, а затем продавали их

Полиция утверждает, что группа нескольких мужчин из Праги брала автомобили в аренду, но не возвращала их, а продавала. Они причинили ущерб на сумму 1 млн крон. Один из подозреваемых был задержан в автобусе при попытке покинуть Чехию.

Детективы работали над этим делом с середины прошлого года. Методы подозреваемых всегда были одинаковыми. Мужчины арендовали автомобили в прокатных агентствах в Словакии и Чехии, а затем продавали их в Чехии через интернет.

«В двух случаях мошенники под вымышленным предлогом, например, замены шин, получали автомобиль обратно от нового владельца и продавали его другому покупателю», — описал преступную схему представитель полиции Ян Рыбански.

Вскоре сотрудники полиции вышли на след трех подозреваемых. В конце января и начале февраля одного задержали на автозаправочной станции, другого — в квартире, а третьего — в автобусе, когда он собирался покинуть Чехию. Однако только двум из них в итоге были предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате.

Одному из них в случае осуждения грозит до пяти лет лишения свободы, и в настоящее время он уже находится в тюрьме до середины 2026 года за другие правонарушения. Его сообщник находится под следствием, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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