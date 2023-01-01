В Праге при уборке дороги были повреждены припаркованные автомобили

Неприятный сюрприз ожидал нескольких владельцев автомобилей в пражском районе Коширже после того, как водитель машины, убирающей дороги, проехал по улице, где они были припаркованы. Вращающиеся щетки, предназначенные для очистки дороги, задевали стоящие машины, повреждая их.

Инцидент произошел утром 14 февраля на одной из улиц пражского района Коширже. Представитель полиции Ян Рыбанский сказал, что уборочная машина повредила четыре припаркованных автомобиля.

Полиция выясняет, что послужило причиной маневров, в результате которых были повреждены автомобили — был ли это технический дефект щеток или вина водителя.

Дыхательный тест исключил наличие алкоголя у водителя автомобиля для уборки улиц. Сумма ущерба еще не установлена полицией.

Источник: novinky.cz

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